Gaza es el lugar más devastado de la Tierra / ¡Más de 68 mil mártires y cerca de 10 mil personas bajo los escombros!

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Las autoridades de la Organización de las Naciones Unidas en un informe anunciaron: Gaza es el lugar más devastado del mundo y Israel no permite la entrada de ayuda suficiente para atender las necesidades de la gente.

Este informe dice: alrededor del 40 por ciento de la gente de Gaza ha sido privada de comida durante días consecutivos y la crisis de hambre continúa.

Más de 9 mil mártires en Gaza están bajo los escombros

Ismail al-Thawabta, director general de la Oficina de Información Gubernamental en la Franja de Gaza, también ha anunciado que más de 9 mil cuerpos de mártires siguen desaparecidos, la mayoría absoluta de los cuales están bajo los escombros de miles de hogares y edificios destruidos en diversas regiones de Gaza.

Aunque las autoridades occidentales reclaman el establecimiento de un alto el fuego en la Franja de Gaza basado en el plan de Trump desde hace aproximadamente 2 semanas hasta ahora, pero los informes indican una violación extensa del alto el fuego por parte de los militares sionistas.

El lunes, el Ministerio de Salud de Palestina en la Franja de Gaza anunció que desde el alto el fuego el 11 de octubre, 80 palestinos han sido martirizados y 303 personas más han resultado heridas, y los cuerpos de 426 mártires también han sido extraídos de debajo de los escombros.