Dos buques con combustible y municiones para Israel cruzan aguas españolas: organizaciones civiles denuncian la violación del embargo de armas

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): El buque Navios Felix, con 170.000 toneladas de carbón procedente de Sudáfrica, hizo escala en el puerto de Ceuta antes de continuar su ruta hacia Israel. La Red Estatal de Solidaridad contra la Ocupación de Palestina (RESCOP) denunció que la operación contraviene el reciente decreto gubernamental que prohíbe la exportación de combustibles o materiales con posible uso militar al territorio israelí.

Por su parte, otro buque, el Ocean Gladiator, transportaba más de 560 toneladas de municiones estadounidenses destinadas a la empresa armamentística israelí Elbit Systems. La embarcación cruzó aguas españolas sin detenerse, lo que el Ministerio de Asuntos Exteriores calificó como un “tránsito internacional” que no requiere autorización.

Las organizaciones civiles, entre ellas la Campaña por el Fin del Comercio de Armas, exigieron al Gobierno la aplicación inmediata de un embargo total y sin excepciones contra Israel y el fin del uso de los puertos españoles como parte de la logística del conflicto.

Mientras tanto, la relatora especial de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, subrayó en un informe preliminar la responsabilidad de los países occidentales en la continuidad del genocidio en Gaza y pidió la suspensión de toda relación militar y económica con Israel.