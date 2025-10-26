‘Israel admite impacto de 44 misiles iraníes a puntos sensibles’

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Lariyani, ha calificado este sábado de brillante la respuesta de las Fuerzas Armadas iraníes a 12 días de agresiones brutales llevadas a cabo en junio por Israel contra las infraestructuras civiles y militares e instalaciones nucleares de Irán.

“Las Fuerzas Armadas iraníes brillaron en la guerra contra los sionistas”, ha señalado Lariyani en su cuenta de la plataforma X, citando un análisis de la defensa aérea israelí, ofrecido por el libro “Shielded by Fire (Protegido por el Fuego)”, publicado por el Instituto Judío para Asuntos de Seguridad Nacional (JINSA, por sus siglas en inglés).

Citando una cifra oficial proporcionada por JINSA, Lariyani ha señalado que al menos “45 misiles lanzados por Irán impactaron en puntos sensibles” en los territorios ocupados palestinos durante la guerra de 12 días. “Esta cifra proviene de fuentes oficiales israelíes, no de una afirmación iraní”, matiza.

La guerra de 12 días impuesta por Israel contra Irán estalló el 13 de junio, cuando el régimen lanzó una agresión flagrante y no provocada contra Irán. A las ofensivas se unió Estados Unidos más de una semana después, bombardeando tres sitios nucleares iraníes.

En represalia a las agresiones, las Fuerzas Armadas iraníes atacaron sitios estratégicos en los territorios ocupados palestinos, así como la estratégica base aérea estadounidense Al-Udaid en Catar, todo esto en el marco de la operación “Verdadera Promesa III” —que implicó el lanzamiento de cientos de misiles balísticos y drones—, lo que obligó a los agresores a aceptar un alto el fuego el 24 de junio.

Pese a las estrictas leyes de censura militar aplicadas por el régimen, muchos informes han confirmado el éxito de los ataques con misiles iraníes que penetraron el sistema de defensa multicapas de Israel, impactando sus objetivos.

A principios de julio, el diario británico The Telegraph reveló que los misiles iraníes impactaron directamente en cinco instalaciones militares israelíes durante el conflicto de junio.

Las Fuerzas Armadas de Irán han fortificado las defensas del país en los últimos meses, y recibido cientos de avanzados misiles balísticos de combustible líquido y sólido y numerosos lanzadores, todos plenamente operativos.

Las autoridades iraníes han advertido que las Fuerzas Armadas están totalmente listas para contrarrestar cualquier amenaza, responderán de manera rápida y contundente a cualquier agresión al territorio nacional.