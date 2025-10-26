Irán lanza la Organización Nacional de Inteligencia Artificial

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): El Parlamento de Irán ha aprobado la creación de la Organización Nacional de Inteligencia Artificial como un ente independiente bajo la supervisión del Presidente, con el objetivo de organizar y desarrollar el ecosistema de IA del país.

Según la Agencia de Noticias Mehr, los legisladores en la sesión abierta del Parlamento iraní del domingo aprobaron una enmienda al artículo 3 del Proyecto de Ley Nacional de Inteligencia Artificial, que establece la creación de una Organización Nacional de IA independiente utilizando los recursos nacionales existentes.

La secretaría de la organización funcionará bajo la supervisión del Presidente, garantizando la coordinación entre los órganos gubernamentales relevantes en la implementación de las estrategias nacionales de IA.

Bajo la medida aprobada, el jefe de la Organización Nacional de Inteligencia Artificial será nombrado por el Presidente.

La organización también deberá, en un plazo de tres meses a partir de la entrada en vigor de la ley, redactar su estatuto en colaboración con la Vicepresidencia de Ciencia, Tecnología y Economía del Conocimiento; la Organización de Asuntos Administrativos y de Contratación; la Organización de Planificación y Presupuesto; y los Ministerios de Ciencia, Salud, Tecnologías de la Información y Comunicación, Trabajo y Educación. El estatuto será luego sometido al Gabinete para su aprobación.

Esta medida legislativa representa un paso significativo hacia la institucionalización del marco de gobernanza de la inteligencia artificial en Irán e integra el desarrollo de la IA en la formulación de políticas nacionales.