Sheij Naim Qasem: “Hezbolá se mantiene firme y estable”

“No nos cansamos, y el camino del movimiento es firme y resiliente. No podemos rendirnos simplemente porque nos sintamos exhaustos. Al contrario, seguimos defendiendo y perseverando”, así lo ha afirmado este domingo el secretario general del Movimiento de la Resistencia Islámica de El Líbano (Hezbolá), el sheij Naim Qasem, en una entrevista con la cadenan libanesa Al-Manar.

Ha enfatizado que, “para Hezbolá, la resistencia no es simplemente una opción militar ni una victoria táctica temporal que pueda abandonarse, es, más bien, una forma de vida integral, inseparable de la esencia del movimiento”.

En otro momento de sus declaraciones, el sheij Qasem ha remarcado que “todos los miembros de Hezbolá llevan consigo el espíritu del martirio, desde los combatientes en el frente hasta las familias que han hecho tantos sacrificios”.

“El título de mártir es específico de cada miembro del movimiento y significa superar las dificultades y sacrificar todo lo valioso para alcanzar la meta, sin importar lo difícil que sea el camino”, ha agregado.

El Líder de Irán brinda un apoyo total

De acuerdo con las palabras del titular libanés el Líder de Irán, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, brindó diversas formas de apoyo a la Resistencia y realizó un seguimiento de los detalles de la batalla y sus necesidades, sin ninguna interferencia directa en el liderazgo de la guerra, explicando que la decisión y la acción fueron totalmente libanesas.

El ataque a la residencia de Netanyahu fue un logro de inteligencia

Se ha referido al ataque contra la casa del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, enfatizando que se basó en información precisa y una decisión política clara, al igual que el ataque a Tel Aviv con misiles de la Resistencia. Destacó el alto nivel de disciplina demostrado por el liderazgo militar de la Resistencia durante las operaciones, y que la continuación de las operaciones habría sido posible si el enfrentamiento hubiera continuado.

Respecto a la respuesta al asesinato del líder mártir de Hezbolá, Seyed Hasan Nasralá, ha afirmado que la Resistencia hizo lo que pudo y lo que su deber requería en ese momento, dentro de las capacidades y medios que poseía.

Los combatientes de Hezbolá inmovilizaron al ejército ocupante

El sheij Naim Qasem ha aseverado que “los combatientes que enfrentaron la agresión y estuvieron en primera línea fueron más que simples mártires; lucharon hasta el último aliento, dando un ejemplo sin precedentes de sacrificio y perseverancia”.

“Cientos de legendarios combatientes de la Resistencia lograron detener el avance de más de 75 000 soldados israelíes, indicando que el martirio de Seyed Hasan Nasralá dio un nuevo impulso a los combatientes, fortaleciendo su legendaria perseverancia e inculcando en sus filas un espíritu de sacrificio y coraje”, ha añadido.

En un mensaje directo a los combatientes, el sheij Qasem ha expresado que “ustedes son quienes nos dieron el impulso y el empuje hacia adelante. Soy parte de ustedes y espero estar entre ustedes, un soldado en el frente, en el corazón del campo de batalla”.

En otra parte de sus afirmaciones, ha reiterado que “el pueblo es el número uno en la lucha por la resistencia, y su valor supera al de los propios líderes y combatientes de la resistencia”.

Ha señalado que los miembros de la comunidad de la resistencia son invaluables, ya que son quienes fortalecen y fortalecen la marcha.

Dirigiéndose a la gente, ha dicho que “con ustedes, la marcha se fortalece, y ustedes son parte integral de la Resistencia y sus victorias”.

El sheij Qasem ha subrayado que “Hezbolá no inicia la guerra, sino que adopta una postura defensiva legítima contra un enemigo que busca aniquilar a la gente y ocupar territorio”.

Ha explicado que “si no se enfrenta a la entidad israelí, continuará expandiéndose y controlando, lo que podría destruir el futuro de las generaciones futuras”.

“No somos nosotros quienes guiamos a nuestro pueblo hacia malas decisiones, sino hacia grandes decisiones que preservan la dignidad y forjan un futuro mejor”, ha indicado.

Nuestro objetivo es la defensa: la resistencia, decisión irreversible

El secretario general de Hezbolá ha recalcado que la resistencia es una opción ineludible ante la agresión, independientemente del nivel de recuperación o la solidez de sus capacidades.

“Decimos ante el mundo entero que seguiremos resistiendo aunque no nos queden más que clavos o un palo, y no nos detendremos”, ha declarado.

Ha enfatizadó que “Hezbolá está listo para defender, pero no para iniciar una batalla ni lanzar un ataque”.

“No tenemos la decisión de iniciar un combate, pero si se nos impone una batalla, no permitiremos que la entidad israelí pase y la combatiremos hasta el último aliento. Esta es una decisión firme, sean cuales sean las circunstancias”, ha puntualizado.

El sheij Qasem ha precisado que el movimiento está a la defensiva y no abandonará su rol. Continuará su resistencia independientemente de su capacidad.

“Quien posea la voluntad y confíe en Dios nunca se apartará del camino y siempre encontrará la continuidad”, ha afirmado.