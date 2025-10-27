Venezuela acusa a EE.UU. y la CIA de planear un “ataque de falsa bandera” mientras crecen las tensiones en el Caribe con la llegada del USS Gravely

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): el Gobierno bolivariano de Venezuela, encabezado por el presidente Nicolás Maduro, denunció una “provocación militar” por parte de Estados Unidos tras el arribo del destructor USS Gravely a Puerto España, Trinidad y Tobago, para participar en ejercicios conjuntos con apoyo del Comando Sur. La vicepresidenta Delcy Rodríguez afirmó que estas maniobras representan una “operación colonial de agresión” destinada a convertir el Caribe en un espacio de “violencia y dominio imperial”.

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, advirtió que Washington “busca un incidente para justificar una agresión militar”, mientras el canciller Yván Gil aseguró que Venezuela “no caerá en provocaciones, pero defenderá su soberanía sin titubeos”. En el mismo comunicado, Caracas informó la captura de un grupo de “mercenarios” presuntamente ligados a la CIA, implicados en un plan de “ataque de falsa bandera” para desatar un conflicto armado.

Las tensiones aumentaron con el despliegue del portaaviones USS Gerald R. Ford en el Caribe, medida que, según el Pentágono, busca combatir el crimen transnacional. Sin embargo, varios gobiernos latinoamericanos denunciaron las recientes operaciones estadounidenses como “ejecuciones extrajudiciales” y violaciones al derecho internacional.

Mientras senadores republicanos como Rick Scott y Lindsey Graham intensifican las amenazas contra Caracas, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ofreció mediar entre Washington y Venezuela para preservar la paz regional. La CIA y la Casa Blanca, por su parte, no han emitido comentarios sobre las acusaciones.