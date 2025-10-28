Sermón 27 de la Nahj al-Balagha/ Abandonar la resistencia significa adquirir la humillación

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): El sermón 27 de la Nahj al-Balagha es uno de los sermones más famosos del Amir al-Mu’minin ʿAlí (P), conocido entre las fuentes narrativas como el «Sermón de la Yihad». Este sermón ha sido citado en más de diez libros antes de Sayyid Razi, entre los que se pueden mencionar los libros «Al-Kafi» del difunto Al-Kulaynī, «Al-Bayán wa al-Tabiyín» del difunto Al-Ŷāḥiẓ, «‘Uyūn al-ajbār» de Ibn Qutayba, «Al-Gárat» de al-Thaqafī y «Al-Agānī» de Abu al-Faray al-Isfahani. Algunas otras fuentes narrativas también han citado este hadiz desde aproximadamente 40 cadenas de transmisión de libros anteriores y posteriores a la compilación de la Nahj al-Balagha.

Aunque este sermón se pronunció después del ataque a la ciudad de «Hit», una de las ciudades bajo el gobierno del Amir al-Mu’minin ʿAlí (P), y la debilidad de la gente para enfrentar a los enemigos, y puede examinarse como un evento histórico, las palabras del Imam (P), en las que expresa los resultados de la «yihad y la resistencia» y las «plagas de la rendición», tienen una característica que trasciende el tiempo y el lugar y son citables y utilizables en todas las épocas.

Está claro que el propósito de la yihad incluye ambos tipos: «yihad del alma» y yihad y confrontación con los «enemigos de la religión y la justicia», y los efectos expresados para la yihad abarcan ambos ejes, pero el objetivo de este escrito es examinar únicamente la yihad en el sentido de confrontación con los enemigos de la religión y la justicia.

El Amir al-Mu’minin ʿAlí (P) en la primera parte de este sermón expresa cinco atributos para la yihad: «فَاِنَّ الْجِهادَ بابٌ مِنْ اَبْوابِ الْجَنَّةِ، فَتَحَهُ اللّهُ لِخاصَّةِ اَوْلِیائِهِ وَ هُوَ لِباسُ التَّقْوی وَ دِرْعُ اللّهِ الْحَصینَةُ وَ جُنَّتُهُ الْوَثیقَةُ»، la yihad es una puerta de las puertas del Paraíso que Dios ha abierto para sus amigos especiales, la yihad es la vestimenta de la piedad, la armadura inquebrantable de Dios y su escudo confiable.

El énfasis del Amir al-Mu’minin ʿAlí (P) en las dimensiones defensivas de la yihad indica que en el Islam, la yihad se considera inherentemente un asunto defensivo, salvo en casos muy específicos y raros en los que se emprende una yihad ofensiva para eliminar la opresión de un grupo, y este tipo de batalla puede considerarse una especie de yihad defensiva.

El Amir al-Mu’minin ʿAlí (P) en la segunda parte de este sermón expresa las plagas de abandonar la resistencia y rendirse ante el enemigo: «فَمَنْ تَرَکَهُ رَغْبَةً عَنْهُ اَلْبَسَهُ اللّهُ ثَوْبَ الذُّلِّ وَ شَمْلَةَ الْبَلاءِ وَ دُیِّثَ بِالصَّغارِ وَ الْقَماءَةِ وَ ضُرِبَ عَلی قَلْبِهِ بِالْإِسْهابِ وَ اُدیلَ الْحَقُّ مِنْهُ بِتَضْییعِ الْجِهادِ وَ سیمَ الْخَسْفَ وَ مُنِعَ النِّصْفَ»، quien abandone la yihad por desinterés, Dios le vestirá con la ropa de la humillación y lo sumergirá en la aflicción y lo afligirá con la bajeza y la ignominia y la vileza, se colocarán velos de insensatez sobre su corazón y, a cambio de desperdiciar la yihad, el derecho le será arrebatado y será condenado a la humillación y la ignominia y privado de la equidad.

Su Excelencia en esta parte presenta a quienes han abandonado la resistencia y la yihad y se han entregado al compromiso y la rendición como afectados por ocho plagas, y la comparación entre las frases iniciales de este sermón sobre los efectos de la yihad y la resistencia y las frases posteriores que tratan las plagas del compromiso y la rendición recuerda la famosa frase del Líder Supremo de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Sayyid Alí Jamenei (que Dios prolongue su vida): «La resistencia tiene un costo, pero el costo del compromiso y la rendición es mucho mayor que el costo de la resistencia».

Sayyid Ali Asgar Hoseini / ABNA