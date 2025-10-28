¡Diputados musulmanes del Parlamento británico condenan la detención de periodista pro-palestino por Washington!

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Ayoub Khan, Adnan Hussain, Shockat Adam, Iqbal Mohamed, cuatro diputados independientes del Parlamento británico que son miembros musulmanes de la Cámara de los Comunes, junto con Jeremy Corbyn, exlíder del Partido Laborista, firmaron una carta condenando la detención y el secuestro del periodista y analista político Sami Hamdi, acusado de criticar el genocidio sionista en Gaza, por parte de Estados Unidos. Ellos expresaron su profunda preocupación por la detención de este ciudadano británico durante un viaje de trabajo y gira de conferencias en Estados Unidos.

Según la carta, Sami Hamdi había viajado a Estados Unidos para participar en programas públicos cuando su visado fue revocado y fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en el Aeropuerto Internacional de San Francisco. Los firmantes de la carta enfatizaron que cualquier uso de mecanismos de inmigración o seguridad nacional para castigar a personas que simplemente ejercen su derecho a la libertad de expresión es condenable.

Los diputados exigieron una acción inmediata del gobierno británico para obtener acceso consular oficial a Hamdi y asegurar su cuidado y bienestar. Además, solicitaron al gobierno que interrogue a las autoridades estadounidenses para obtener una explicación completa y transparente sobre las razones de la detención y la revocación del visado, y que garantice que Hamdi regrese a su familia sin demora y de manera segura. La carta también enfatiza la necesidad de que el gobierno apoye el derecho a la libertad de expresión y las actividades políticas legítimas, y solicita que realice todas las acciones necesarias para garantizar la seguridad y el regreso inmediato de Sami Hamdi a su hogar y su familia.

Cabe mencionar que en las elecciones generales de julio de 2024, un récord de 25 diputados musulmanes fueron elegidos para la Cámara de los Comunes, de los cuales 18 eran del Partido Laborista, 4 independientes y 2 del Partido Conservador. Este aumento de diputados musulmanes refleja el crecimiento de la participación política de las minorías religiosas en el Reino Unido.