Dama Zainab desafió la tiranía y el fatalismo, afirma el Gran Ayatolá Yavadi Amoli

durante el inicio de su clase de jurisprudencia, con motivo del bendito aniversario del nacimiento de Dama Zainab (P), el destacado erudito religioso destacó su posición espiritual única, señalando que su saber era de origen divino y no adquirido en escuelas humanas.

“Si ella poseía una parte del conocimiento de Ahl al-Bayt (P), fue gracias a las bendiciones de la profecía y del imamato”, afirmó.

El Ayatolá explicó que las palabras de Dama Zainab en Kufa fueron mucho más que un lamento: constituyeron una profunda respuesta intelectual y teológica frente a la ideología fatalista promovida por los omeyas.

“Cuando Ibn Ziyad, con tono burlón, le preguntó: ‘¿Viste lo que Dios hizo con tu hermano?’, ella respondió: ‘No vi nada más que belleza’. Aquello no era sumisión al destino, sino una afirmación de que el decreto divino es justo, mientras que las acciones humanas siguen siendo objeto de rendición de cuentas”, señaló.

El Gran Ayatolá indicó que los gobernantes de las eras omeya y abasí difundieron la doctrina de la predestinación para justificar la tiranía y eludir la responsabilidad moral, mientras que el Ahl al-Bayt (P), y en especial Dama Zainab (P), rechazaron firmemente esa distorsión de la fe.

“Con su razonamiento y su firmeza ante la tragedia, Dama Zainab (P) refutó el pensamiento determinista y reafirmó la libertad y la responsabilidad del ser humano”, afirmó Yavadi Amoli.

Concluyó señalando que el debate entre la predestinación y la delegación sigue siendo una de las cuestiones teológicas más complejas, que exige profundidad intelectual y reflexión, virtudes que Dama Zainab (P) ejemplificó plenamente tanto en sus palabras como en sus actos.