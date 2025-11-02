  1. página de inicio
Hamas desmiente a Centcom y niega saqueos de ayuda humanitaria en Gaza

2 noviembre 2025 - 16:54
El movimiento de resistencia palestino rechazó este sábado como “completamente falsa y fabricada” la grabación difundida por el Mando Central estadounidense, que muestra un supuesto robo de ayuda humanitaria en Gaza, y denunció una campaña de desinformación para encubrir la complicidad de Washington en el asedio.

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): El Comando Central de EE.UU. (Centcom) publicó este 1 de noviembre un vídeo editado captado por un dron en el que, según su versión, “presuntos operativos de Hamas” detuvieron un camión de ayuda humanitaria al norte de Jan Yunis, atacaron al conductor y robaron la carga. El paradero del chófer sigue desconocido, según el texto oficial.

En respuesta inmediata, la Oficina de Prensa del Gobierno de Gaza calificó la acusación de “calumnia sin fundamento” y parte de “una campaña sistemática de desinformación mediática” destinada a dañar la imagen de las fuerzas policiales palestinas, que han escoltado y protegido los convoyes en condiciones extremas. Más de mil agentes han caído mártires y cientos han resultado heridos en los últimos dos años de ofensiva, muchos de ellos víctimas de ataques deliberados israelíes.

Hamas subrayó que ninguna institución local ni internacional, ni los propios conductores, ha reportado incidentes similares a los descritos por Centcom. El movimiento insistió en que el caos y los saqueos cesaron tras la retirada de las fuerzas de ocupación, lo que demuestra la responsabilidad de “Israel” en la promoción del desorden.

La resistencia palestina señaló la doble moral de Washington, cómplice del asedio y la reducción de la ayuda, y recordó que los drones estadounidenses sobrevuelan Gaza con el pretexto de vigilar el alto el fuego, una presencia ya revelada por The New York Times.

