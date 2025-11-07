Líder yemení resalta el papel de Resistencia en apoyo a Gaza ante Israel

“El enemigo israelí, en alianza con Estados Unidos, busca imponer una política de permisividad, culpando siempre a la víctima y a quien tiene la razón”, ha destacado este viernes el líder del movimiento popular yemení Ansarolá, Seyed Abdulmalik Badredin al-Houthi, en una intervención telemática durante la 34.ª ‘Conferencia Nacional Árabe’ celebrada en Beirut, capital libanesa, con la participación de más de 250 figuras árabes e islámicas.

Tras afirmar la importancia de la ‘Conferencia Nacional Árabe’ para consolidar la unión entre los países árabes ante las conspiraciones, ha aseverado que “se requiere una acción integral a todos los niveles” debido a la magnitud de los peligros y desafíos que enfrenta pueblos árabes.

Al-Houthi ha recalcado que el enemigo sionista, respaldado por Estados Unidos, busca imponer una “doctrina de violación y subyugación” desarmando a los pueblos y privando a las naciones de sus capacidades defensivas

En cuanto al plan israelí para desarme del Movimiento de Resistencia Islámica de El Líbano (Hezbolá), ha manifestado que Israel intenta “desarmar a quienes protegen al Líbano”, quienes le han impedido controlar Gaza durante dos años.

“El papel de Hezbolá está a la vanguardia de los frentes de apoyo, caracterizado por su firmeza inquebrantable, sus contribuciones pioneras, significativas e influyentes, y sus grandes sacrificios”, ha apostillado.

Ha tachado a Israel de “un criminal perverso, tiránico y arrogante” que todo el mundo ha sido testigo de su “agresión, criminalidad, brutalidad y total desprecio por los valores humanos”, durante los ataque contra palestinos en Gaza.

Al-Houthi ha puesto de relieve que los enemigos intentan imponer una caracterización de este conflicto que despoja a los árabes de todos sus derechos, como si no tuvieran causa.

Enemigos buscan destorsionar papel de Irán

Respeto al papel de Irán en el apoyo al eje de Resistencia, ha enfatizado que los enemigos intentan distorsionar el papel de Irán, “como si lo que ocurre fuera simplemente un conflicto entre Irán e Israel, sin ninguna conexión con los árabes”. “Presentar el conflicto entre Irán e Israel como algo sin conexión con los árabes es el argumento más absurdo, uno que niega hechos evidentes”, ha agregado.

“Es un hecho evidente que el papel de Irán es el de apoyar a los árabes y defender causas que son las causas de toda la nación islámica”, ha recalcado.

Yemen lanza 1830 misiles y drones en defensa a Gaza

Al hacer alusión a las operaciones militares de Yemen durante los dos últimos años contra blancos sionistas, ha afirmado que las fuerzas yemeníes han llevado a cabo “operaciones militares en apoyo de Gaza utilizando 1830 misiles, incluyendo misiles balísticos y de crucero, drones y buques de guerra”. “En operaciones navales, se atacaron 228 buques enemigos”, ha agregado.

También, ha recalcado que las operaciones navales obligaron al enemigo israelí a cerrar el puerto de Eilat (también conocido como Umm al-Rashrash) durante dos años, lo que le ocasionó importantes pérdidas económicas.

Al-Houthi ha señalado que las fuerzas yemeníes han logrado derribar 22 drones MQ-9 de Estados Unidos. “El derribo de los drones MQ-9 fue crucial para frustrar el plan militar estadounidense destinado a destruir las capacidades yemeníes y poner fin al conflicto”, ha añadido.

“La confrontación se produjo en operaciones navales que involucraron a cinco portaaviones y sus respectivas flotas navales estadounidenses, obligándolos a retirarse de la escena de operaciones”, ha afirmado.

El líder de Ansarolá ha declarado que EE.UU. e Israel atacaron más de 3000 veces a Yemen, Utilizando los bombarderos estratégicos B-2, bombarderos B-52, aviones F-35 y otras aeronaves.