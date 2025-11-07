Unidad, amor y cercanía según el Corán

En el nombre de Dios, el Compasivo, el Misericordioso.

El Sagrado Corán, guía y misericordia para la humanidad, nos llama a la construcción de una sociedad divina basada en el amor, la solidaridad y la unidad. Esta invitación no es meramente un consejo ético, sino una necesidad esencial para preservar la dignidad, la paz y la cohesión social.

A continuación, algunos pasajes del Corán que contienen llamados a la unidad y la solidaridad mutua.

Sura Al-Imran, versículo 103:

«Y aferraos, todos vosotros, a la cuerda de Alá, y no os dividáis».

Aquí encontramos un claro llamado a la unidad.

Aplicación práctica del versículo: centrarse en los valores comunes, evitar el fanatismo y promover la convergencia social.

Sura Al-Anbiya, versículo 92:

«En verdad, esta comunidad vuestra es una sola comunidad, y Yo soy vuestro Señor; ¡adoradme!».

Un pasaje sobre la unidad de la Umma islámica.

Aplicación práctica: Fortalecer el sentido de solidaridad global entre los musulmanes y superar las divisiones artificiales.

Sura Al-Hujurat, versículo 10:

«En verdad, los creyentes son hermanos. Reconciliad, pues, a vuestros hermanos».

Este pasaje nos muestra que la hermandad entre los creyentes es el fundamento de las relaciones sociales islámicas.

Aplicación práctica: Promover una cultura de reconciliación, resolver conflictos mediante el diálogo y fortalecer los lazos espirituales.

Sura Al-Anfal, versículo 46:

«Obedeced a Alá y a Su Mensajero, y no os peleéis entre vosotros, no sea que perdáis el ánimo y vuestra fuerza se desvanezca».

Una advertencia contra las disputas y las divisiones.

Aplicación práctica: Mantener la cohesión social, evitar conflictos innecesarios y promover la paciencia y la cooperación.

Sura Al-Hijr, versículo 47:

«Y quitaremos todo resentimiento de sus corazones; serán hermanos, en lechos, uno frente al otro».

Una imagen del Paraíso, donde los corazones son puros y las relaciones se basan en el amor mutuo.

Aplicación práctica: purificar el corazón del resentimiento y los celos, fomentando la sinceridad y la fraternidad.

Sura Al-Hujurat, versículo 13:

«¡Oh, humanidad! Os hemos creado a partir de un hombre y una mujer, y os hemos dividido en pueblos y tribus para que os reconozcáis unos a otros. El más noble de vosotros ante Dios es el más temeroso de Él».

Un principio de igualdad y respeto mutuo.

Aplicación práctica: combatir el racismo, valorar la diversidad cultural y priorizar la ética y las virtudes morales.

Estos versículos ofrecen una visión clara de una sociedad divina. Una sociedad donde el amor reemplaza al odio, la unidad prevalece sobre la división y la compasión vence al prejuicio. Tal sociedad es la fuente de la paz, la justicia y el progreso humano.

Y alabado sea Dios, Señor de los mundos.

Por: Dr. Sadati