Dama Zahra, la brújula del monoteísmo y del conocimiento divino

durante una ceremonia conmemorativa de los Días Fatimíes en la Husayniyya de los Amantes de Zahra (la paz sea con ella), Ansarian destacó la elevada posición de la hija del Profeta (la paz sea con él y su familia), advirtiendo contra la religiosidad superficial y exhortando a los musulmanes a profundizar en su comprensión de la fe.

El erudito señaló que Dama Zahra (la paz sea con ella) dedicó su vida a esclarecer las enseñanzas coránicas y la esencia del Islam —el monoteísmo, la profecía y el Imamato— dentro de la sociedad.

“Ella no deseaba que las personas parecieran simplemente religiosas”, afirmó, “sino que buscaba establecer una fe basada en el conocimiento y la comprensión.”

El profesor de seminario lamentó que el noble carácter de Dama Zahra (la paz sea con ella) siga siendo en gran medida desconocido, especialmente entre las mujeres, y añadió que si ellas reconocieran su verdadera posición, la imitarían en la vida familiar, la educación, la adoración y la espiritualidad.

“Desafortunadamente, muchos se han alejado de la moral divina por ignorar a los modelos auténticos de conducta”, añadió.

Al enfatizar que Dama Zahra (la paz sea con ella) representa el mapa hacia la felicidad eterna, Ansarian expresó:

“Quien siga su camino con sinceridad encontrará paz y éxito en este mundo y en el más allá. Quienes no lo hagan permanecerán lejos de la verdadera serenidad.”

El erudito explicó que la verdadera victoria no se encuentra en la riqueza ni en el poder, sino en conservar la fe, la pureza y la honestidad.

“Desde la perspectiva coránica, la victoria pertenece a quienes se mantienen firmes en el camino de Dios, incluso si son martirizados, como ocurrió en Karbalá. Exteriormente parecían derrotados, pero espiritualmente triunfaron.”

Añadió que la auténtica victoria consiste en vivir con integridad: rezar con sinceridad, ganarse el sustento de manera lícita, evitar la injusticia y la falsedad, y mantener una conciencia limpia.

“El creyente que vive según el Corán y la ética de la Gente de la Casa (la paz sea con ellos) nunca pierde realmente; Dios le concede paz y firmeza incluso en la adversidad”, subrayó.

Al concluir sus palabras, Hoyyat al-islam Ansarian afirmó que la religiosidad sin conocimiento es como avanzar sin brújula. Llamó a la sociedad a reorientarse hacia las verdaderas guías —el Sagrado Corán, la Gente de la Casa (la paz sea con ellos) y Dama Fatima Zahra (la paz sea con ella)— para mantenerse en el camino de la verdad y no caer en la desviación.



