Hizbullah denuncia injerencia externa y reafirma su resistencia

El secretario general de Hizbullah, Sheikh Naim Qassem, denuncio que Estados Unidos e “Israel” interfieren en el futuro del Líbano, intentan socavar al ejército nacional y obligar concesiones sin garantías, por lo que la organización mantiene su derecho a la resistencia y rechaza entregar sus armas.

Durante un discurso para conmemorar el Día de los Mártires, Sheikh Qassem recordó que Hizbullah nació de la lucha, de la resistencia y del compromiso con Palestina, pilares que definieron su defensa del país frente a décadas de agresiones israelíes.

A juicio del líder, el Acuerdo de noviembre de 2024 para detener el fuego ofrece un precio aceptable porque incluye el despliegue del ejército libanés al sur del río Litani; esa presencia la consideran una victoria porque son “nuestros hijos”.

Sheikh Qassem denunció que Estados Unidos, mediante “Israel”, busca eliminar el papel de la Resistencia y exponer al Líbano a agresiones; acusó a poderes externos de presionar al gobierno para concesiones sin compensación y de dar carta blanca a los ataques.

Añadió que el objetivo último de “Israel” es convertir al Líbano en un patio trasero para la expansión de asentamientos dentro del proyecto del "Gran Israel".

Más adelante en su discurso, el secretario general de Hizbullah aseguró que “todos los días inventan un nuevo pretexto” —desarme, recuperación de capacidades, financiación— para intentar demostrar que el supuesto problema es la existencia misma de la Resistencia.

Al respecto se preguntó por qué el gobierno no incorpora un plan y un cronograma para recuperar la soberanía. El estado —subrayó— debe proteger a sus ciudadanos, no implementar dictados estadounidenses.