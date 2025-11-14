EE.UU. lanza “Lanza del Sur” en el Caribe; Venezuela activa 200.000 tropas y pacto con Rusia

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA):

Estados Unidos escaló este jueves su ofensiva en el Caribe con la operación “Lanza del Sur”, anunciada por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y liderada por el Comando Sur (SOUTHCOM). El objetivo: “eliminar narcoterroristas del hemisferio”. Horas antes llegó el portaaviones USS Gerald R. Ford, el más avanzado del mundo, sumándose a destructores y buques anfibios desplegados desde agosto. En dos meses, Washington ejecutó 20 ataques contra embarcaciones, dejando 80 muertos y una persona desaparecida, sin presentar pruebas de narcotráfico. La ONU y organizaciones de derechos humanos denuncian “ejecuciones extrajudiciales”.

El presidente Donald Trump recibió el miércoles opciones militares para Venezuela, que incluyen bombardeos a instalaciones clave o la eliminación directa de Nicolás Maduro, según CNN. Aunque el mandatario ha mostrado reservas por el riesgo de fracaso y pérdidas humanas, la Casa Blanca mantiene la presión bajo el pretexto antidrogas.

Caracas respondió con un “despliegue masivo” de casi 200.000 efectivos –tropas regulares, milicias y reservistas–, ordenado por el ministro Vladimir Padrino López. Incluye 5.000 misiles portátiles Igla-S rusos, sistemas Pantsir-S1 y Buk-M2E, drones armados locales e iraníes, y lanchas rápidas antibuque. Jorge Rodríguez advirtió “consecuencias incalculables” para la región; Yván Gil denunció un “intento de invasión”.

Este miércoles entró en vigor el Acuerdo de Asociación Estratégica Rusia-Venezuela, que amplía cooperación en energía, minería, seguridad y lucha antiterrorista. Serguéi Lavrov rechazó las acciones estadounidenses como “fuera de la ley” y confirmó que Moscú cumplirá sus compromisos, aunque no ha recibido solicitud formal de ayuda militar. México, por su parte, pactó con Washington que su Marina interceptará embarcaciones sospechosas para evitar operaciones unilaterales.

Pese al arsenal avanzado, analistas destacan que gran parte está inoperativo por falta de repuestos y mantenimiento. Caracas prepara una “guerra prolongada” de guerrillas, dispersando armas entre civiles y aliados.

