Hombres armados secuestran a 227 estudiantes y profesores de una escuela católica en Nigeria

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): La Asociación de Iglesias Cristianas de Nigeria anunció que hombres armados raptaron el viernes a 215 estudiantes y 12 profesores de una escuela católica en el noroeste de este país; un ataque que representa el último caso en una oleada de asaltos generalizados contra escuelas y que ha obligado al gobierno de Nigeria a cerrar hasta ahora 47 instituciones educativas.

Este ataque, que ocurrió en el estado de Níger, se considera el mayor secuestro masivo de estudiantes en Nigeria desde marzo de 2024, cuando más de 200 alumnos fueron raptados en el estado de Kaduna.

El reverendo Bulus Dauwa Yohanna, presidente de la Asociación de Iglesias Cristianas en el estado de Níger, dijo que él mismo acudió al lugar de la escuela. Añadió que algunos estudiantes lograron escapar, pero no proporcionó más detalles.

Anteriormente, el viernes, la policía y las autoridades locales del estado de Níger confirmaron el secuestro de estudiantes de la escuela St. Mary, pero no anunciaron el número exacto de secuestrados.

La policía de Nigeria anunció que las fuerzas de seguridad se dirigieron al lugar del ataque y están registrando los bosques circundantes en busca de rescatar a los rehenes.

El gobierno local del estado de Níger dijo que esta escuela, a pesar de las advertencias oficiales que, basadas en información de inteligencia, evaluaban como muy alta la probabilidad de ataques, se abstuvo de cerrar su dormitorio.

Las amenazas de Trump

La situación de seguridad en Nigeria atrajo una atención intensa después de que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, amenazara con que, si el gobierno de Nigeria no adopta medidas más severas contra la matanza de cristianos, Washington emprenderá una operación militar rápida.

En la primera reunión de alto nivel entre Estados Unidos y Nigeria después de la amenaza de Trump, Pete Hegseth, secretario de Defensa de Estados Unidos, escribió en la red X que el jueves conversó con el asesor de seguridad nacional de Nigeria sobre el acoso a los cristianos.

La semana pasada, Nigeria fue escenario de otros ataques, incluido el secuestro de 25 estudiantes mujeres de una escuela de internado en el estado de Kebbi el lunes. Además, un funcionario eclesiástico anunció hoy que hombres armados raptaron a 38 fieles durante una oración en el estado de Kwara y exigen un rescate de 69 mil dólares por cada persona para su liberación.

Esta serie de ataques obligó a Bola Tinubu, presidente de Nigeria, a cancelar sus viajes programados a Sudáfrica y Angola; viajes que estaban previstos para participar en la cumbre del G20 y en la reunión conjunta de la Unión Africana y la Unión Europea.

Él también envió una delegación encabezada por el asesor de seguridad nacional del país a Estados Unidos para dialogar con legisladores y funcionarios gubernamentales.

Trump había afirmado previamente en las redes sociales que el cristianismo en Nigeria enfrenta una amenaza existencial y que los islamistas radicales son responsables de esta situación. Amenazó con utilizar toda su capacidad para detener la matanza de cristianos e instruyó al Departamento de Defensa de Estados Unidos que inicie la planificación para una posible acción militar.

El gobierno de Nigeria ha descrito estas acusaciones de Trump sobre el acoso a los cristianos en este país como infundadas y completamente fabricadas.