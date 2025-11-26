Una escuela llamada Fátima (la paz sea con ella): ¿Cómo construye la familia y transforma la sociedad?

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): El honorable jeque Mohammad Hosein Amin, escritor e investigador religioso, en un artículo exclusivo para ABNA, ha examinado el papel de la Excelencia Fátima al-Zahra (la paz sea con ella) en la construcción de una familia sana, los límites éticos y jurídicos en las relaciones conyugales, y el efecto de estas enseñanzas en el orden social, demostrando cómo el modelo de vida de Su Excelencia puede convertirse en un mensaje universal para elevar la posición de las mujeres y fortalecer la institución familiar en diversas sociedades.

La Excelencia Fátima al-Zahra (la paz sea con ella) es más que una figura histórica; es el símbolo de la unión entre la fe y la vida cotidiana. Su corta pero bendita vida está llena de ejemplos prácticos de amor divino, sacrificio familiar, generosidad social y resistencia ante la injusticia. En este escrito intento aclarar lo que puede considerarse como «preocupaciones» a partir de la conducta, palabras y acciones de Su Excelencia, y ofrecer formas de contextualizar estas enseñanzas para las familias y sociedades de hoy.

El modelo de familia sana en la conducta de la Excelencia Fátima al-Zahra (la paz sea con ella)

La Excelencia Fátima al-Zahra (la paz sea con ella) consideraba la familia un núcleo sagrado; no solo un refugio de paz para el espíritu y el alma, sino la fuente de la formación de una sociedad monoteísta. En las narraciones se transmite que dijo: «إِنَّمَا جُعِلَ الْبَیْتُ سَکَنًا لِلزَّوْجَیْنِ»؛ la casa ha sido establecida como lugar de sosiego para los cónyuges.[1] Esta luminosa expresión tiene su raíz en el versículo «وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْکُنُوا إِلَیْهَا وَجَعَلَ بَیْنَکُمْ مَنْ وَدَّةً وَرَحْمَةً» que presenta el afecto y la misericordia como base del vínculo familiar.[2] La traducción de la narración muestra que, en la visión de Su Excelencia, la casa no era solo un lugar de residencia; era el punto de partida de la paz, la educación y la formación de seres humanos que luego serían los pilares de una sociedad sana. En sus actos concretos se observa claramente la división de responsabilidades, el respeto a la justicia y el sacrificio por la comodidad de los demás.

La primera característica del modelo de Su Excelencia es la combinación simultánea de la adoración y el trabajo cotidiano. En las narraciones se relata que el Profeta (la paz sea con él y su familia) entró en la casa y vio a la Excelencia Fátima al-Zahra (la paz sea con ella) girando el molino; le dijo: «یا فاطِمَةُ، أَیُّما امْرَأَةٍ دَانَتْ طاعَةَ زَوْجِها لَها فُضْلُ عِبادَةِ سَنَةٍ»؛ ¡Oh Fátima!, toda mujer que, en los asuntos y la vida familiar, obedezca a su esposo por Dios, tendrá la recompensa de un año de adoración.[3] La traducción de la narración revela que los quehaceres diarios, si se realizan con intención divina, alcanzan el nivel de la adoración. La Excelencia Fátima al-Zahra (la paz sea con ella) con esa mirada convertía el hogar en lugar de crecimiento de la fe y, al mismo tiempo, realizaba las tareas cotidianas con dignidad y nobleza; un modelo que demuestra que la adoración separada de la vida es incompleta y el trabajo cotidiano vacío de espíritu de adoración queda privado de elevación.

La segunda característica es el énfasis en la justicia y la preservación de la dignidad en las relaciones familiares. En una narración de la Excelencia Fátima al-Zahra (la paz sea con ella) se transmite que dijo: «حُسنُ عِشرَةِ الزَّوجَینِ نِظامُ الأُسرة»؛ la buena convivencia y el trato noble entre los cónyuges es lo que ordena los cimientos de la familia.[4] La traducción de la narración aclara que la solidez de la familia no radica en el poder y la dominación, sino en el comportamiento generoso y el respeto a los derechos. La conducta de Amir al-Mu’minin ʿAlí (P) y la Excelencia Fátima al-Zahra (la paz sea con ella) está llena de recomendaciones que hablan de igualdad en el respeto, responsabilidad del hombre y la mujer y protección de la dignidad humana; un conjunto de enseñanzas jurídicas y éticas que, como un pilar cultural, protege a la familia de las presiones externas y reduce los conflictos domésticos.

La educación de los hijos: del cariño a la disciplina

En la visión de la Excelencia Fátima al-Zahra (la paz sea con ella), la educación es una combinación de afecto, ejemplo de los padres y creación de un entorno seguro. Con su conducta y palabras mostró que educar no es solo enseñar órdenes; es construir el espíritu y convertirse en modelo. Los hijos, en una familia donde fluyen el ascetismo, la sinceridad y la humildad, aprenden mejor qué sentido y camino seguir en la vida.[5]

Desde el punto de vista práctico, Su Excelencia ponía especial empeño en cultivar virtudes como el altruismo y la cooperación; el ejemplo más claro son los episodios de renuncia a la comida en la familia de Amir al-Mu’minin que se narran en hadices y biografías y constituyen un modelo luminoso para educar hijos responsables y empáticos.[6]

Sin embargo, la educación no se limita al ámbito afectivo y moral; el orden, la disciplina y la planificación también formaban parte del método educativo de Su Excelencia. La división de responsabilidades entre los miembros del hogar, la asignación de tareas acordes a la edad y capacidad y el estímulo al trabajo útil son métodos que se reflejan en las fuentes de su conducta familiar y que hoy también pueden adaptarse.[7]

Participación y justicia en las relaciones conyugales

La Excelencia Fátima al-Zahra (la paz sea con ella) y Amir al-Mu’minin ʿAlí (P) fueron el ejemplo vivo de participación en la vida compartida; tanto en las labores del hogar como en las decisiones éticas y sociales. La historia registra numerosos ejemplos de esa compañía; entre ellos, el día en que Amir al-Mu’minin (P) entró en casa y vio a la Excelencia Fátima al-Zahra (la paz sea con ella) preparando harina, entonces él mismo dividió las tareas y dijo: «Fátima, yo giro el molino y tú calma al niño». Esta breve narración histórica muestra que la participación familiar no era ceremonial, sino un comportamiento cotidiano y práctico. Esta participación, contrariamente a algunas ideas superficiales, no debilita los roles sino que los completa dentro del marco de la dignidad humana. Lo importante es la empatía, la corresponsabilidad y el respeto mutuo que aseguran la permanencia de la familia.[8]

En las enseñanzas de los Imames y las narraciones transmitidas, se exhorta a los hombres a tratar con bondad y ternura a sus esposas; tal como dijo el Profeta (la paz sea con él y su familia): «خَیْرُکُمْ خَیْرُکُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَیْرُکُمْ لِأَهْلِی»؛ el mejor de vosotros es el mejor con su familia, y yo soy el mejor de vosotros con la mía. Esta luminosa expresión muestra la posición ética y la dignidad de la mujer en el sistema familiar. Esta unión entre el respeto a la mujer y la responsabilidad del hombre es la hoja de ruta para crear relaciones llenas de justicia y amor. Una familia construida sobre esta visión no solo queda libre de tensiones, sino que se convierte en modelo cultural para la sociedad; un modelo que presenta el cariño, el respeto y el comportamiento responsable como pilares fundamentales de la vida familiar.

La aplicación de la justicia económica y ética en el hogar también era una de las grandes preocupaciones de Su Excelencia. La generosidad, la vida sencilla y la distribución equitativa de los recursos entre los miembros de la familia no solo ayudan al crecimiento moral individual, sino que previenen la acumulación de desigualdades que pueden derivar en tensiones sociales.[9]

Lucha contra la opresión y presencia social: una preocupación que va más allá del hogar

Uno de los aspectos más destacados de la conducta de la Excelencia Fátima al-Zahra (la paz sea con ella) es su presencia esclarecedora en los ámbitos sociales y su exigencia frente a los poderes de la época. El sermón de Fadak es el ejemplo más claro de ello; un discurso que, tanto por su elocuencia como por su contenido jurídico-político, logró plantear la cuestión del usurpación de derechos y mostrar que la preocupación por la familia está indisolublemente unida a la preocupación por la justicia social.[10]

La Excelencia Fátima al-Zahra (la paz sea con ella) demostró que la mujer musulmana puede, junto a sus roles familiares, desempeñar también su rol social y tomar posición ante las injusticias; esta combinación de afecto y valentía tiene un mensaje universal para las mujeres musulmanas: ni retirarse del hogar ni abandonar la presencia social, sino integrar sabiamente ambos ámbitos para alcanzar una sociedad más justa.[11]

Esta presencia social, especialmente en épocas en que los derechos son pisoteados, se convierte en modelo de resistencia civil; un modelo que ni promueve la violencia ni da un paso en el camino del compromiso con la injusticia, sino que, con argumentos éticos y coránicos, exige el restablecimiento de los derechos y la reconstrucción del orden social.[12]

El mensaje universal de la mujer musulmana desde las preocupaciones de la Excelencia Fátima al-Zahra (la paz sea con ella)

Las preocupaciones de la Excelencia Fátima al-Zahra (la paz sea con ella) trascienden una región geográfica; portan mensajes universales: la dignidad de la mujer, la responsabilidad compartida en la familia y la firmeza ante la opresión. Estos mensajes pueden ofrecer a las mujeres de distintas sociedades soluciones prácticas para el equilibrio entre roles, la tolerancia y la resistencia. Lo importante es que las enseñanzas no se transmitan de forma rígida y seca, sino que se adapten al lenguaje de la época y a las diversas culturas.

Uno de los mensajes clave es la combinación de la fortaleza ética con la independencia basada en la dignidad; es decir, la mujer debe integrar la capacidad económica, cultural y educativa con la preservación de su elevado lugar en la familia y no enfrentarlos. Este énfasis en la coexistencia de dignidad y eficacia constituye un punto de inflexión para las políticas sociales en las sociedades musulmanas.[13]

Otro mensaje es el rol de la mujer como «portadora del mensaje ético» en la sociedad; la mujer que en el hogar institucionaliza los valores monoteístas y éticos está, en realidad, formando una generación capaz de reformar la sociedad. Por eso, invertir en la educación y el apoyo a las mujeres con familia no es un gasto, sino una inversión para el desarrollo sostenible.[14]

Una mirada a lo expuesto

Las preocupaciones de la Excelencia Fátima al-Zahra (la paz sea con ella) son un conjunto armónico de fe, ética, justicia y sacrificio que comienza en el seno de la familia y llega al corazón de la sociedad y la historia. Si hoy las familias logran reconstruirse sobre la base de estas enseñanzas —con énfasis en la justicia en las relaciones, la distribución equitativa de responsabilidades y la educación basada en el ejemplo— veremos que sus efectos irán más allá de las paredes del hogar y conducirán a reformas sociales reales. El mensaje de la Excelencia Fátima al-Zahra (la paz sea con ella) para el mundo de hoy es simple y a la vez profundo: una familia fundada en la dignidad y la justicia construye una sociedad equilibrada y humana.

