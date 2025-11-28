Viceministra de Venezuela: nuestra relación con Rusia es indetenible

En el marco de la XIX Reunión de la Comisión Intergubernamental de Alto Nivel Rusia- Venezuela, la cual se llevó a cabo vía videoconferencia, Delcy Rodríguez agradeció el apoyo de Moscú a la nación venezolana frente a las amenazas actuales del Gobierno de Estados Unidos y su despliegue militar en el mar Caribe.

En ese sentido, la dignataria calificó la relación diplomática entre Caracas y Moscú como “indetenible e indestructible” y aseguró que ambas naciones siempre podrán contar entre sí en el marco de la hermandad, la cooperación y el respeto.

“Rusia siempre podrá contar con Venezuela, como yo sé que Venezuela cuenta con Rusia”, expresó Rodríguez y recalcó que ambas naciones enarbolan “las banderas de la paz, de la estabilidad, de la cooperación, del comercio sano, del intercambio en el marco del derecho internacional”.

Desde septiembre, Estados Unidos ha acumulado fuerzas y equipos militares en el Caribe y ha lanzado ataques —varios de ellos mortales— contra pequeñas embarcaciones, acusando a Venezuela, incluidas sus autoridades, de estar involucrada con el narcotráfico. Caracas niega las acusaciones y advierte de que la agresión armada estadounidense busca un cambio de régimen para luego apoderarse de los recursos naturales del país bolivariano.

En el marco de los BRICS, Venezuela y Rusia seguirán construyendo un nuevo mundo donde prime el derecho internacional, el multilateralismo y la cooperación constructiva con fines pacíficos, aseguró la vicepresidenta venezolana.

“Los BRICS representan la expresión de lo que debe ser el nuevo mundo. Un nuevo mundo basado en el derecho internacional, un nuevo mundo basado en el verdadero multilateralismo, un mundo donde se congrega para espacios de cooperación y no para dañar a otros países y a otros pueblos”, sostuvo la alta funcionaria.

Durante la reunión, que por la parte rusa estuvo representada por el vicepresidente Dimitri Chernyschenko, se propusieron 42 nuevos acuerdos en diez ámbitos, entre ellos: avances en áreas de energía, gas, transporte, deporte, cultura y finanzas, con la implementación de mecanismos de tarjetas MIR rusas en Venezuela.

Chernyshenko, por su parte, expresó el compromiso de su país en afianzar lazos con Venezuela. “Estamos abiertos y listos para trabajar codo a codo, con la certeza de que el trabajo en equipo nos llevará a la victoria y a los mejores resultados”.