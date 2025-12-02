Pakistán acoge las primeras competiciones internacionales de recitación del Corán con participantes de 37 países

Organizado por el Ministerio de Asuntos Religiosos y Armonía Interreligiosa, el encuentro creó un ambiente profundamente espiritual, marcado por recitaciones elocuentes, humildad y devoción hacia el Sagrado Corán.

Hoyyat al-islam Arif Hussain Wahedi, vicepresidente del Consejo de Ulemas Chiíes de Pakistán, asistió tanto a la ceremonia inaugural como a la ronda final de la competición. Al margen del evento, mantuvo conversaciones con el Ministro Federal de Asuntos Religiosos Sardar Muhammad Yousaf, el Presidente de la Asamblea Nacional Sardar Ayaz Sadiq, el embajador de Irán en Pakistán Reza Amiri-Moghaddam, y varias figuras religiosas y políticas.

El Corán como fuerza unificadora en el mundo musulmán

En sus declaraciones, Hoyyat al-islam Wahedi describió el Sagrado Corán como “la ley de la servidumbre, la carta de la vida y el programa más completo para la existencia humana”. Elogió el evento como un paso histórico que puede fortalecer la cultura coránica y reforzar la identidad islámica en todo Pakistán.

Afirmó que el exitoso acogimiento por parte de Pakistán de su primera competición global de recitación del Corán representa tanto un honor nacional como una plataforma para la expansión del conocimiento coránico.

Expresando su esperanza en el impacto espiritual del evento, el erudito pakistaní dijo que la misericordia divina, el desarrollo sostenible, la estabilidad social y la paz duradera se encuentran entre las bendiciones que acompañan la cercanía con el Sagrado Corán.

Un mensaje de unidad y hermandad

Hoyyat al-islam Wahedi destacó la participación de destacados recitadores de varios países como signo de confianza internacional en Pakistán. Afirmó que el evento transmite un claro mensaje de unidad, empatía y hermandad para la Ummah islámica en general.

El Corán como carta común de la Ummah

Reafirmando el papel central del Corán en el mundo musulmán, dijo que el Sagrado Corán sigue siendo el eje de la unidad: una fuente de guía protegida divinamente y aceptada por todas las escuelas de pensamiento islámico. La verdadera unidad —añadió— se vuelve alcanzable cuando la Ummah adopta el Corán como fundamento de su movimiento colectivo.

La dimensión espiritual de la competición, junto con su énfasis en fortalecer la solidaridad islámica, ha convertido este evento en un punto de inflexión significativo en las actividades coránicas de Pakistán.





