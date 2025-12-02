Petro desafía a Trump y restablece vuelos civiles entre Colombia y Venezuela

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Gustavo Petro afirmó que Estados Unidos “no tiene derecho a cerrar el espacio aéreo venezolano” y que Colombia, como presidente pro tempore de la CELAC, restablece de inmediato el servicio aéreo civil con Venezuela e invita al resto del mundo a hacer lo mismo.

“Es hora de diálogos, no de barbarie”, escribió el mandatario colombiano en la red X, cuestionando la decisión unilateral de Washington y la alerta emitida por la Administración Federal de Aviación (FAA) el pasado 21 de noviembre.

Petro anunció que solicitará a la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) la convocatoria urgente de una asamblea para revisar las restricciones aéreas impuestas por EE.UU. y defender la soberanía de los Estados sobre su espacio aéreo, en línea con el Convenio de Chicago.

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas Mantilla, respaldó la posición al señalar que aerolíneas colombianas como Wingo y Satena continúan operando normalmente hacia Venezuela, y calificó la medida estadounidense como política y contraria a los principios fundamentales de la aeronáutica internacional.

El gesto de Colombia se produce en un contexto de fuerte despliegue militar estadounidense en el Caribe y tras el cierre del espacio aéreo venezolano ordenado por Trump, que ya provocó la suspensión de rutas por parte de seis aerolíneas internacionales.