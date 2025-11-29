¿Anuncia la visita de Ali Larijani a Pakistán una inminente alianza estratégica Teherán-Islamabad-Riad?

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Ayer, Islamabad tuvo un invitado especial: el secretario general del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani. Larijani y su delegación fueron recibidos por el ministro de Asuntos Exteriores, Mohammed Ishaq Dar. La primera reunión también se celebró con el ministro. En sus comentarios iniciales, Ishaq Dar felicitó a Larijani por su nuevo cargo, destacando la importancia de las relaciones "hermanas" entre Irán y Pakistán.

La última visita de Larijani a Pakistán fue hace ocho años, cuando era presidente del Parlamento y asistió a la conferencia de presidentes de Parlamento de 6 países. En esta visita, muchos observadores prestan atención a los aspectos de seguridad y políticos.

Vínculo de seguridad y político entre Teherán e Islamabad

Irán y Pakistán están fortaleciendo su alineación política. La reciente condena de Islamabad a la agresión de 12 días del régimen israelí contra Irán sirve como un claro marcador de esta creciente cercanía.

El presidente de la Asamblea Nacional de Pakistán describió la condena como "reflejando el profundo vínculo entre las dos naciones".

Antes de su visita a Islamabad, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán subrayó esta solidaridad histórica en X, afirmando: "El pueblo iraní no ha olvidado que la nación paquistaní se mantuvo al lado de Irán durante la guerra librada por el régimen israelí y Estados Unidos".

El lado paquistaní está igualmente comprometido con el fortalecimiento de las relaciones de seguridad y políticas. En una reunión con el funcionario iraní, el primer ministro Shehbaz Sharif reafirmó el compromiso de Islamabad con la "cooperación estrecha y continua" con Teherán. En un comunicado oficial, la oficina de Sharif señaló que apreció las "posiciones de principio de Irán sobre temas regionales" y llamó a un profundización de las "relaciones históricas y hermanas" entre los dos países en diversos campos.

Coalición tripartita Teherán-Islamabad-Riad

Recientemente, se firmó un importante pacto de defensa entre Pakistán y Arabia Saudita que recibió la bienvenida iraní. En sus reuniones con funcionarios paquistaníes, Larijani dijo que un pacto de defensa iraní-paquistaní-saudí puede desempeñar un "papel importante en la seguridad regional". Al llegar, el alto diplomático iraní, en sus comentarios a la prensa, subrayó la posición de Pakistán en la región, diciendo que la cooperación Teherán-Islamabad contribuirá a la paz regional.

La red de noticias libanesa Al Mayadeen informó que la visita de Larijani de Irán a Islamabad tiene como objetivo principal no una reunión ceremonial, sino allanar el camino para una coalición estratégica entre Irán y Pakistán, que más tarde se expandiría para incluir a Arabia Saudita.

También es digno de mención que la visita de Larijani a Islamabad coincidió con la presencia de una delegación militar saudí de alto nivel separada en la capital paquistaní. Este momento ha intensificado las especulaciones sobre una potencial coalición trilateral entre Teherán, Riad e Islamabad.

Necesidad mutua pakistání-iraní

La realidad es que Pakistán está actualmente lidiando con una intensa rivalidad con India y tensiones continuas con los talibanes en Afganistán. En este contexto, forjar alianzas regionales y vincularlas a coaliciones más grandes parece ser parte de la estrategia de Pakistán para superar sus desafíos regionales. Irán, un poderoso vecino militar y aliado chino, podría ser clave para inclinar el equilibrio regional a favor de Pakistán contra India.

Simultáneamente, para Irán, asegurar la cooperación de Pakistán en la lucha contra grupos terroristas a lo largo de su frontera compartida es una prioridad significativa y urgente. Mientras Teherán enfrenta la amenaza del régimen israelí, es crucial para él tener mayor confianza en sus fronteras orientales y monitorear facciones terroristas armadas a lo largo de la frontera con Pakistán. Por lo tanto, un objetivo clave de la visita del alto funcionario iraní se evalúa como enmarcar la cooperación para acciones conjuntas contra estos grupos terroristas que operan en las regiones fronterizas.

Enemigo común

De hecho, lo que hace más fuerte la coalición iraní-pakistaní es la existencia de un enemigo común: el régimen israelí. Tanto Pakistán como Irán, en la primavera y el verano de este año, tuvieron guerras de varios días y ambas emergieron victoriosas. El punto interesante sobre estas guerras fue que ambos países vieron a Tel Aviv como su enemigo común. Durante la reciente guerra primaveral en Cachemira, en la que India enfrentó a Pakistán, el régimen israelí emergió como un clave partidario y aliado de Nueva Delhi. Activamente buscó asegurar una victoria militar para el primer ministro Modi, cuyo gobierno se ha acercado cada vez más a Tel Aviv en los últimos años. Además, solo semanas después de la ofensiva de India contra Pakistán, las fuerzas israelíes lanzaron una agresión contra Irán. Sin embargo, en este conflicto subsiguiente, nuevamente fallaron en lograr su objetivo declarado de derrocar la República Islámica.

Así, en un clima de seguridad común en la región, tanto los lados iraní como paquistaní necesitan convergencia, ya que saben que tienen al régimen israelí como su enemigo común y la mejor opción para contrarrestar a este enemigo es una coalición contra los enemigos de Teherán e Islamabad, como dos grandes e importantes países en el mundo musulmán.