Alcalde de Teherán: La estación de metro de Santa María, símbolo de convivencia religiosa

Durante la inauguración de la estación de la Línea 6 del Metro de Teherán, el alcalde Alireza Zakani describió la estación no simplemente como un proyecto de infraestructura, sino como un mensaje de armonía interreligiosa.

Destacó el papel de las minorías religiosas en la defensa del país y en la contribución al desarrollo urbano, y afirmó que la estación «es un símbolo de respeto por las religiones, de convivencia pacífica y de los esfuerzos compartidos de gerentes, ingenieros y trabajadores para construir Teherán».

Zakani recordó al público —en el que se encontraban representantes cristianos del parlamento y otros líderes de minorías religiosas— que la constitución de Irán reconoce los derechos de las minorías religiosas.

Señaló que entre los miembros del parlamento hay «cinco colegas entre judíos, cristianos y zoroastrianos», lo que confirma su representación igualitaria en el sistema religioso-democrático del país.

Añadió que la nueva estación de metro continúa con los derechos establecidos constitucionalmente y refleja el espíritu de la Revolución Islámica.

Subrayó que el modelo de convivencia interreligiosa de Teherán es poco común a nivel mundial: a diferencia de muchos lugares del mundo, en Irán distintas confesiones —musulmanes, cristianos, zoroastrianos y otros— han vivido durante años lado a lado en paz y con respeto mutuo.

Se refirió al distrito multirreligioso del centro de Teherán, donde mezquitas, iglesias y templos zoroastrianos se encuentran muy próximos entre sí, como un ejemplo real de esta tradición.

Dentro de la nueva estación, los visitantes encuentran obras de arte de temática cristiana y la figura de la Santa María, así como elementos visuales y arquitectónicos inspirados en diseños de iglesias combinados con motivos persas.

Los funcionarios municipales afirman que el diseño pretende transmitir un mensaje de amistad, amor y respeto entre las religiones.

«Esta estación es un recordatorio de la mujer divina que despertó al mundo a través de la pureza y de criar a un gran profeta», añadiendo que nombrar la estación en su honor sirve no solo como homenaje, sino como «un mensaje universal de amor, amistad y respeto mutuo para toda la humanidad».