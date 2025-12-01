Directivos de seminarios de Teherán se reúnen con embajador venezolano: condena a EE.UU. y oferta de cooperación espiritual

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Un grupo de responsables de la Oficina de Asuntos Sociales y Políticos del Seminario Teológico de Teherán se reunió con el embajador de la República Bolivariana de Venezuela en la sede de la legación diplomática de ese país.

Al abrir el encuentro, José Rafael Silva, embajador de la República Bolivariana de Venezuela en Irán, dio la bienvenida a la delegación y ofreció un amplio análisis sobre las amenazas que Estados Unidos dirige contra su nación, describiendo las acciones de Washington como una violación abierta del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas.

Silva hizo referencia a documentos desclasificados de la CIA que, según afirmó, demuestran que «Estados Unidos participó en la guerra de Israel contra Irán». Recordó, además, que el propio presidente estadounidense había reconocido previamente su implicación en ataques contra Irán.

El diplomático venezolano señaló que, desde agosto, se ha intensificado la presión injusta de Washington: submarinos, aviones y bombas están listos para ser utilizados contra Venezuela. Mencionó una declaración estadounidense de noviembre que calificó de peligrosas ciertas zonas aéreas venezolanas por supuestas «maniobras militares», cuando —según Silva— tales ejercicios los realizan los propios estadounidenses. Como consecuencia, seis aerolíneas suspendieron sus vuelos a Venezuela y Caracas rescindió posteriormente sus contratos.

Silva tildó de ilegal el reciente tuit del presidente estadounidense sobre el cierre del espacio aéreo venezolano y afirmó que este solo tiene autoridad para cerrar el espacio aéreo de su propio país. Informó también sobre la detención arbitraria de ciudadanos venezolanos en cárceles estadounidenses y exigió su inmediata repatriación.

El embajador anunció un programa de retorno voluntario y gratuito de ciudadanos venezolanos: desde hace años hasta 2025 se ha repatriado a cerca de 3.956 personas y se trabaja para que todo venezolano que haya abandonado el país por cualquier motivo pueda regresar.

Rechazó categóricamente las acusaciones de narcotráfico contra funcionarios venezolanos y, citando estadísticas oficiales estadounidenses, precisó que el 87 % de la droga que llega a Norteamérica procede de Ecuador y solo el 5 % pasa por rutas venezolanas. Destacó que Venezuela ha decomisado y destruido 63 toneladas de estupefacientes y ha impedido 415 vuelos ilícitos de narcotráfico.

En su intervención final, Silva agradeció el apoyo de la República Islámica de Irán —especialmente del portavoz de su Ministerio de Asuntos Exteriores— y subrayó que Irán respalda no solo a Venezuela, sino a todos los países oprimidos y a los movimientos de resistencia en Palestina y Líbano. Concluyó afirmando la unidad entre pueblo y fuerzas armadas venezolanas y advirtió: «Buscamos la paz, pero si nos obligan a combatir, lo haremos con todas nuestras fuerzas».

Por su parte, el hoyatolislam doctor Seyed Mohammad Hasan Tahaei, director de la Oficina de Asuntos Sociales y Políticos de los Seminarios Teológicos de Teherán, afirmó que cualquier colectivo —sea cual sea su fe— que luche contra la opresión global contribuye al gran plan divino para la perfección de la humanidad. Declaró que los seminarios iraníes están plenamente dispuestos a acompañar al gobierno y al pueblo venezolano en la «campaña de lucha» contra el imperialismo.

En este encuentro, convocado para expresar cooperación y solidaridad entre ambos pueblos, explicó que la misión esencial de los seminarios teológicos es anunciar la felicidad terrenal, la paz auténtica, la libertad verdadera, la justicia real y la felicidad eterna. Recordó que la primera acción de todos los profetas fue liberar a los pueblos de los tiranos y opresores.

Subrayó la coincidencia en la lucha de Irán y Venezuela y afirmó que ello ha llevado a la institución del saber religioso iraní a tender la mano de amistad y destino común a un país que combate al imperialismo. Las acciones que realizan los gobiernos de Venezuela e Irán y los oprimidos del mundo contra el imperialismo son, según Tahaei, los preparativos para la perfección final de la humanidad: la aparición del Salvador Prometido.

Al término del encuentro, el hoyatolislam Tahaei entregó al embajador una carta dirigida al presidente Nicolás Maduro en la que se expresa la disposición de los seminarios a transferir tecnologías espirituales e intelectuales al pueblo venezolano.

Texto íntegro de la carta:

Bismillah al-Rahman al-Rahim A: Excelentísimo señor Nicolás Maduro Moros Presidente de la República Bolivariana de Venezuela De: Seminario Teológico de Teherán, capital del mundo islámico Asunto: Mensaje estratégico sobre el nuevo orden mundial y los horizontes comunes

Señor Presidente,

Desde el corazón palpitante del conocimiento y la espiritualidad en Teherán, capital del mundo islámico, y con una mirada profunda al curso de la historia, nos dirigimos a usted. Más allá del ruido mediático, una verdad se hace evidente: el crujir de los huesos del imperialismo se escucha más fuerte que nunca.

El ocaso de Estados Unidos no es una hipótesis; es una «ley divina irrevocable» y un acontecimiento inevitable. El mundo avanza hacia un orden multipolar donde la voluntad de los pueblos libres prevalecerá sobre el oro y la fuerza de los arrogantes. El barco de la opresión está a punto de hundirse; el futuro pertenece al frente de la verdad.

Hermano honorable,

Nuestra experiencia en medio de las tormentas nos ha enseñado que la invencibilidad de un pueblo depende, más que de armas o economía, del «espíritu de la espiritualidad». Esta lección la hemos aprendido del Islam puro mohammadiano (la paz sea con él y su familia), con mil años de historia y especialmente tras la Revolución Islámica, que ha demostrado la eficacia de una resistencia basada en espiritualidad y racionalidad. Es la misma enseñanza del señor Jesús (la paz sea con él), refugio de los desamparados y abanderado contra la opresión.

En la historia, profetas como Moisés (P) frente al Faraón, Abraham (P) frente a Nemrod y Muhammad (la paz sea con él y su familia) frente a los idólatras mostraron una resistencia épica con racionalidad divina. Hoy esa tradición vive en héroes como el mártir Hach Qasem Soleimani y en el espíritu de Hugo Chávez, cuyo lema «¡Chávez vive!» crea un vínculo indisoluble con nuestra resistencia.

La brillante historia de cooperación entre Irán y Venezuela en los planos económico, cultural y político es prueba de esta hermandad. Nuestra propuesta: revivan el espíritu de la fe para fortalecer la resistencia popular. Lleven nuestro saludo al heroico pueblo venezolano.

Tres propuestas operativas para reforzar el frente de la verdad:

Creación de la «Casa de la Resistencia» en Caracas como corazón de los movimientos de liberación del hemisferio occidental. Transferencia de la experiencia del «Basij de los oprimidos» para fortalecer la estructura defensiva venezolana. Intercambio con élites intelectuales y religiosas para transmitir tecnologías culturales y espirituales de la resistencia del Islam puro.

Palabra final: nuestros ojos están puestos en el horizonte luminoso: la aparición del Imam Mahdi (que Alá acelere su venida) junto al señor Jesús (P), que arrancará de raíz la opresión. Su firmeza es el preludio de ese gobierno mundial. Con el apoyo del Islam puro, saldrán victoriosos y serán ejemplo para el mundo.

Seminario Teológico de Teherán