Irán inicia ejercicio antiterrorista internacional ‘Sahand 2025’

El ejercicio antiterrorista conjunto ‘Sahand 2025’ de los países miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) organizado por la Fuerza Terrestre del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán, se lleva a cabo a partir de este lunes y durará cinco días en la zona de operaciones, situada en el condado de Shabestar, en provincia de Azerbaiyán Oriental.



En una conferencia de prensa realizada en la región de la maniobra este martes, el general de brigada del CGRI, Vali Madani, ha destacado que “este ejercicio eleva el conocimiento de los comandantes sobre antiterrorismo y promueve la cooperación regional”.

El militar persa ha explicado que hoy y mañana se realizarán actividades de planificación y juegos de guerra, mientras que la fase principal incluirá ejercicios combinados con fuerzas especiales y uso de munición real.

Participan países miembros como China, Rusia, India, Pakistán, Irán, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán, además de la participación de Arabia Saudí, Azerbaiyán e Irak.

El comandante ha destacado la presencia de 20 autoridades de seguridad, 60 comandantes de Estado Mayor y 40 comandantes de unidades operativas.

Además, Madani ha subrayado que este es el primer ejercicio de operaciones en campo en territorio iraní tras la guerra de 12 días del pasado junio, demostrando el rol del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria como arquitecto del antiterrorismo global.

La guerra de 12 días estalló el 13 de junio, cuando Israel lanzó una agresión flagrante y no provocada contra Irán, atacando las infraestructuras civiles, militares y nucleares del país, lo que dejó al menos 1064 mártires, incluyendo altos mandos militares, científicos nucleares y civiles. Más de una semana después, Estados Unidos se sumó a la ofensiva, bombardeando tres sitios nucleares clave del país.

En represalia a las agresiones, las Fuerzas Armadas iraníes atacaron sitios estratégicos en los territorios ocupados palestinos, así como la base aérea de Al-Udeid en Catar, la mayor base militar estadounidense en Asia Occidental, en el marco de la operación “Verdadera Promesa III”, lo que obligó a los agresores a aceptar un alto el fuego el 24 de junio.

Por último, el general ha agregado que el objetivo es incrementar la interoperabilidad entre fuerzas de distintos países y fortalecer la colaboración regional en la lucha contra el terrorismo transnacional.

Irán se unió a la Organización de Cooperación de Shanghái hace dos años. Desde entonces organiza ejercicios antiterroristas internacionales. ‘Sahand 2025’ es el cuarto ejercicio de este tipo realizado por Irán, reforzando su papel en estrategias de seguridad y cooperación multilateral.