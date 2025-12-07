Venezuela planta cara a EEUU: FANB lista a dar respuesta contundente

Ante el despliegue aeronaval estadounidense en el mar Caribe y la retórica amenazante del presidente Donald Trump, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, enfatizó que la FANB disfruta actualmente de un nivel de cohesión y preparación sin precedentes.

“Una Fuerza Armada, hoy más que nunca, cohesionada, unida al pueblo, como nunca antes en la historia de Venezuela. Una Fuerza Armada cada día más profesional, más popular y más preparada para dar una respuesta contundente a aquel que se atreva a agredir la integridad de la patria”, afirmó Padrino López este sábado durante una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El ministro venezolano aseguró que, “bajo el liderazgo” del presidente Nicolás Maduro, Venezuela “se va a defender cuando sea necesario”. De esta forma, Padrino López remarca la teoría venezolana de que el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe constituye una maniobra de presión orientada a “propiciar un cambio de régimen”.

De hecho, esta semana, Maduro calificó de “desproporcionada, innecesaria e ilegal” la presencia militar estadounidense, “a la luz de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional”.

En paralelo, el Gobierno venezolano ordenó a los cuerpos policiales estudiar —en teoría y práctica— la doctrina de “resistencia popular prolongada” y las “formas de lucha armada popular, militar y policial”, al tiempo que exigió a cada institución del país un “plan de ofensiva permanente”.

Sobre la Milicia Bolivariana, el titular de Defensa explicó que su expansión responde al llamado del Ejecutivo. “Fue una respuesta contundente del pueblo diciéndole no al imperialismo, no al vasallaje y no a la antipatria”, dijo. En efecto, como parte del fortalecimiento institucional, 1000 jóvenes militares, de entre 18 y 22 años, fueron juramentados este sábado.

Más temprano en la misma jornada, el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, en un acto político realizado en el estado de Monagas, insistió en que Venezuela vive “una revolución pacífica, pero no es una revolución desarmada”, recordando que Maduro ordenó una “resistencia activa prolongada” junto con una “ofensiva permanente” para defender al país.

Cabello sostuvo que Venezuela atraviesa “cuatro meses intensos de amenazas” tras el inicio del despliegue militar estadounidense en aguas caribeñas y acusó a Washington de ejercer “terrorismo psicológico” sobre la FANB y la población. “Todos los días una amenaza. ¿Por qué lo hacen? Porque creen que nos van a doblegar por el miedo. Y no nos conocen. No saben de qué estamos hechos”, afirmó.

Venezuela ha enfrentado los últimos meses medidas y amenazas por parte de Estados Unidos, incluido un despliegue militar en el Caribe, por lo que el Gobierno que preside Nicolás Maduro, ha convocado a la preparación popular y a la fusión militar policial para defender el país cualquier agresión.