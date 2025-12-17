Estudiante de la Universidad Al-Mustafa Gana el Premio Internacional Hakim

La Srta. Ghadir Taha, del Departamento de Mujeres Hazrat Narjis (La paz sea con ella) afiliado a la oficina representativa de la Universidad Al-Mustafa en Irak, recibió el máximo honor en la primera edición del premio.

El Premio Internacional Hakim está diseñado para construir un puente entre la investigación académica y las necesidades prácticas del estado moderno, vinculando el trabajo intelectual con los procesos de formulación de políticas. La iniciativa busca transformar los estudios teóricos en estrategias aplicables, implementadas bajo la supervisión del Instituto Anki para Investigación y Estudios, que opera bajo la oficina de Sayyed Ammar al-Hakim.

Los organizadores declararon que el premio reconoce la excelencia científica y subraya la capacidad de las instituciones educativas de seminario para formar individuos capaces de abordar desafíos del mundo real y contribuir a la formulación de políticas de desarrollo efectivas.

La iniciativa es parte de esfuerzos más amplios para alentar a los jóvenes investigadores a presentar soluciones prácticas y basadas en la investigación, fundamentadas en el rigor académico y una clara comprensión de las necesidades sociales, con el objetivo de servir a sus comunidades y promover el desarrollo sostenible.