Israel asesina a cinco gazatíes, incluidos tres niños, en plena tregua

Según la Defensa Civil de Gaza, las muertes resultaron de un ataque aéreo israelí con dron contra un grupo de civiles cerca de la mezquita de al-Qassam, en la zona de Beit Lahia aproximadamente a las 23:30 hora local.

El Hopital Shifa, donde fueron trasladados los cadáveres, ha confirmado que había tres niños entre las víctimas mortales y agregado que varias personas resultaron heridas.

La agencia de noticias palestinas WAFA, ha reportado que otro dron israelí mató la madrugada de este jueves a un palestino e hirió a otros tres en la ciudad sureña de Jan Yunis.

Desde el inicio del alto el fuego, autoridades en Gaza reportan al menos 786 muertos y 2217 heridos en ataques israelíes.

En un balance más amplio, desde el inicio de la ofensiva israelí tras los ataques del 7 de octubre de 2023, se contabilizan más de 72 500 muertos y 172 000 heridos en Gaza. Las cifras podrían ser mayores, ya que se estima que aún hay cuerpos bajo los escombros o en áreas de difícil acceso.

La Oficina de Prensa del Gobierno en Gaza declaró que, en los últimos seis meses, se han documentado más de 2 400 violaciones del alto el fuego por parte de Israel, incluidos incidentes de bombardeos, disparos, incursiones y daños a la propiedad.