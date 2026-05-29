Ministro de Cultura de Líbano: Los sitios arqueológicos importantes se encuentran en «peligro grave»

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Ghassan Salamé, ministro de Cultura de Líbano, anunció que varios sitios arqueológicos importantes del país se enfrentan a un «peligro grave» como consecuencia de los ataques israelíes; entre ellos, los vestigios históricos de la ciudad de Tiro y el castillo de Shqif (Shqif Arnoun) en el sur de Líbano.

En una entrevista con la agencia France Presse, afirmó que proyectiles han impactado cerca del sitio arqueológico de Tiro —inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO— y que el castillo de Shqif también ha sido «directamente» atacado.

En este contexto, el municipio de Arnoun condenó en un comunicado el ataque contra el castillo histórico de Shqif y lo calificó como una agresión contra uno de los símbolos patrimoniales más prominentes del sur de Líbano; un castillo que, según esta entidad local, no es solo un monumento antiguo, sino un «testigo vivo» de la historia de la región y parte del patrimonio nacional y humano de Líbano. El municipio también informó sobre la continuidad de los bombardeos, la destrucción de viviendas residenciales e infraestructuras, así como el desplazamiento forzoso de los residentes, y exigió una acción inmediata para prevenir mayores daños a este sitio.

El municipio de Arnoun enfatizó que el castillo de Shqif recibió en 2024 una «protección reforzada» conforme al Segundo Protocolo de 1999 adicional a la Convención de La Haya sobre la protección de bienes culturales en caso de conflictos armados, y que cualquier ataque contra él constituye una violación flagrante de los compromisos y normativas internacionales en materia de salvaguarda del patrimonio cultural. Por su parte, Nawaf Salam, primer ministro de Líbano, también condenó los ataques contra las zonas de Tiro y Nabatieh, y declaró que nada puede justificar la destrucción continua de estas regiones y la aniquilación de sus signos históricos.