Los delirios de Trump no tienen fin; ¡Tomaremos el uranio y el control del estrecho de Ormuz volverá a su estado anterior!

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Trump, en su red social (Truth Social), escribió en su publicación más reciente: Irán debe aceptar que nunca tendrá armas nucleares ni bomba atómica. El estrecho de Ormuz debe abrirse inmediatamente al tránsito libre e incondicional de buques en ambas direcciones, sin ningún tipo de tasa.
Todos los minas marinas (bombas), si las hay, serán neutralizadas (hemos destruido muchas de este tipo con nuestros extraordinarios dragaminas submarinos de gran tamaño. Irán llevará a cabo la neutralización y/o la detonación inmediata de cualquier mina restante, que no serán muchas).
Los buques que han quedado atrapados en el estrecho debido a nuestro sorprendente e inédito bloqueo naval —que ahora será levantado— podrán iniciar el proceso de «regreso a casa». De mi parte, su querido presidente, transmitan saludos a sus esposas, esposos, padres y madres y familias.
El material enriquecido, que a veces se denomina «polvo nuclear» y que está enterrado profundamente bajo tierra y casi cubierto por montañas derrumbadas —producto del poderoso ataque de nuestro bombardero B-2 hace 11 meses—, será extraído y destruido por Estados Unidos (el único país que, según lo acordado, junto con China, tiene la capacidad mecánica para realizar esta tarea), con coordinación y estrecha cooperación con la República Islámica de Irán y el Organismo Internacional de Energía Atómica.
No se intercambiará dinero hasta nuevo aviso. Otros asuntos de mucha menor importancia han sido acordados. Ahora me reuniré en la Sala de Guerra para tomar la decisión final. ¡Gracias por su atención a este tema!
