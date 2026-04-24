Soldados israelíes saquean casas y comercios en el sur del Líbano

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Varios soldados de servicio y fuerzas de reserva del ejército israelí informaron que los militares de este régimen en el sur del Líbano están llevando a cabo un saqueo masivo de bienes civiles, incluyendo viviendas y establecimientos comerciales. Según un informe del diario Al-Araby Al-Jadeed, el periódico en lengua hebrea Haaretz publicó estos testimonios señalando que el robo de motocicletas, televisores, obras de arte, muebles, alfombras y otros enseres se ha convertido en un fenómeno cotidiano; mientras tanto, los comandantes de campo del ejército israelí, tanto en los niveles superiores como inferiores, son conscientes de esta situación pero no toman medidas disciplinarias para detenerla.

De acuerdo con este reporte, al salir del Líbano, los soldados cargan sus vehículos con los objetos robados sin siquiera intentar ocultarlo.

Uno de los soldados declaró: "Esto se está haciendo en dimensiones demenciales. Cualquiera que toma algo como un televisor, cigarrillos, herramientas de trabajo o cualquier otra cosa, lo mete inmediatamente en su vehículo o lo deja a un lado. Esto no ocurre dentro de la base, pero tampoco se hace en secreto. Todos ven y entienden lo que está pasando".

En los testimonios de algunos militares consta que ciertos comandantes ignoran este fenómeno y otros lo condenan, pero se abstienen de castigar a los saqueadores.

Uno de ellos dijo: "Aquí nadie reprocha a nadie y nadie se enfada. El comandante del batallón y el comandante de la brigada lo saben todo".

Otro soldado relató: "En uno de los casos dentro del Líbano, uno de los comandantes vio a varios soldados que salían de allí en un jeep militar con objetos. Les gritó y ordenó que tiraran esas cosas, pero eso fue todo; no se realizó ninguna investigación".

Un tercer militar también afirmó: "Los comandantes hablan en contra de esto y dicen que es un asunto grave, pero no hacen nada al respecto".

Los soldados alegaron que el saqueo no es parte de la política oficial del ejército israelí, pero añadieron que este fenómeno se está extendiendo debido a la falta de aplicación de la ley.

Uno de ellos comentó: "El comandante del batallón y el comandante de la brigada reprochan y muestran indignación, pero cuando no se toma ninguna medida, estas palabras son vacías".

Otro añadió: "Si destituyeran a alguien, lo encarcelaran o desplegaran a la policía militar en la frontera, esto se detendría casi de inmediato. Pero cuando no hay castigo, el mensaje es claro".

Los militares que hablaron con Haaretz también estimaron que la diferencia en el nivel de saqueo entre las distintas unidades depende en gran medida del nivel de disciplina que aplican los comandantes y de los estándares que han establecido para sus fuerzas. Según ellos, este fenómeno es casi inexistente en algunas unidades, pero en otras es muy extenso.

Algunos soldados también vincularon la continuación de la guerra desde el 7 de octubre de 2023 con la decisión de no intervención de la policía militar israelí; institución responsable de investigar los casos de saqueo por parte de las fuerzas de reserva de este régimen.

Uno de ellos dijo: "La gente aquí ha cumplido más de 500 días de servicio de reserva. Los comandantes de hoy, ya sean jefes de compañía, de batallón o incluso de brigada, no pueden venir y encarcelar a las fuerzas de reserva".

Añadió: "Saben que la disciplina en el ejército israelí se ha derrumbado y no tienen capacidad real de influencia. Prefieren mirar hacia otro lado discretamente para que las fuerzas regresen para el próximo período de servicio".

Los soldados también dijeron que el saqueo se ha extendido bajo la sombra de la destrucción masiva de infraestructuras y propiedades en el sur del Líbano debido a las operaciones militares de Israel, y algunos, bajo la justificación de que las propiedades serán destruidas de todos modos, dicen por qué no usarlas ellos mismos.

Haaretz agregó que en la guerra actual, el saqueo también ha aumentado debido al cambio en el patrón de combate; ya que la mayoría de las fuerzas israelíes en el sur del Líbano no están involucradas en combates intensos, porque las fuerzas de Hezbolá no están presentes en esas áreas. Como resultado, los soldados permanecen largos períodos en zonas residenciales deshabitadas —cuyos residentes han sido desplazados—; a diferencia de la fase anterior de la guerra donde había enfrentamientos pesados y frecuentes.

El ejército israelí, en respuesta a este diario, afirmó que considera muy grave cualquier agresión a las propiedades civiles o el saqueo y lo prohíbe totalmente. Cualquier queja o sospecha relacionada con tales actos se investiga a fondo y se trata con la mayor severidad posible conforme a la ley. En los casos donde existan pruebas suficientes, se llevan a cabo acciones disciplinarias y penales, incluida la emisión de actas de acusación. Asimismo, la policía militar israelí realiza inspecciones en el paso fronterizo del norte al salir del Líbano.