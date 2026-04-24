Sube a más de 30 millones cifra de voluntarios para defender Irán

La campaña llamada Jan Fada (Alma que se sacrifica) está teniendo una gran recepción por parte del pueblo iraní, que ha demostrado no tener temor y estar dispuesto a combatir en defensa de la soberanía e integridad territorial de su país, según el portal de este acontecimiento.

A finales del pasado marzo, la llamada campaña Jan Fada se puso en marcha con el fin de declarar la disposición del pueblo iraní a desempeñar un papel eficaz en la lucha contra el enemigo sionista-estadounidense y en la defensa del Irán islámico.

Hasta el momento, muchas autoridades iraníes, como el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, así como el presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf, y otros funcionarios iraníes han registrado en la aludida campaña.

En más de un mes, los iraníes, tanto militares como civiles, si bien han sacrificado mucho, incluido vidas, han demostrado su determinación en la defensa del país.

Estados Unidos e Israel impusieron el 28 de febrero una guerra ilegal y no motivada contra la República Islámica de Irán.

Desde el estallido de las hostilidades, las Fuerzas Armadas iraníes respondieron a la agresión estadounidense-israelí atacando con andanadas de misiles y drones todas las bases militares estadounidenses en la región y en lo profundo del territorio ocupado por Israel.

Desde el inicio de la guerra impuesta, todos los iraníes, de todos los estratos sociales, han celebrado manifestaciones masivas en las principales plazas de las ciudades de todo el país, todas las noches, para expresar su apoyo al país y las fuerzas armadas.