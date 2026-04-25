“Crímenes de guerra”: HAMAS denuncia ataques israelíes a Gaza pese a tregua

En un comunicado emitido este sábado, el Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS) ha afirmado que los ataques aéreos —incluido el bombardeo de una vivienda en el norte de Gaza y de un vehículo policial en Jan Yunis en el sur del enclave—, que dejaron más de diez muertos, constituyen “una escalada sangrienta” y “un crimen de guerra”.

Ha criticado que estos ataques reflejan un enfoque sangriento y fascista sin precedentes, que el régimen ocupante de Tel Aviv continúa perpetrando ante el mundo entero, sin tener en cuenta sus consecuencias humanitarias.

“La escalada de bombardeos y asesinatos en Gaza por parte del gobierno del criminal de guerra [Benjamín] Netanyahu representa un claro fracaso del papel de los mediadores, los Estados garantes y la comunidad internacional para frenar la brutal maquinaria de muerte israelí, y una inacción injustificable en el cumplimiento de sus responsabilidades para detener los crímenes que se siguen cometiendo contra la nación palestina”, ha señalado el movimiento palestino.

HAMAS ha exigido que la comunidad internacional y todos los estados y partes interesados ​​tomen medidas inmediatas para proteger a los palestinos de la serie diaria de asesinatos a manos del ejército de ocupación, y para presionar al régimen israelí a que cumpla sus compromisos en virtud del acuerdo de alto el fuego y respete las normas del derecho internacional humanitario.

Otras facciones de Resistencia palestina también han condenado los letales ataques israelíes en un comunicado conjunto, afirmando que son una continuación de la guerra genocida contra los palestinos, que cuenta con el apoyo de Estados Unidos y sus aliados occidentales.

Han subrayado que atacar los puestos de control de seguridad y las patrullas policiales en Jan Yunis y el barrio de Sheikh Radwan constituye “un crimen de guerra en toda regla” y demuestra explícitamente una estrategia premeditada para intensificar la violencia.

El comunicado ha indicado que el aumento de los ataques israelíes tiene como objetivo debilitar los intentos de consolidar el alto el fuego, y que el silencio de la comunidad internacional y la inacción de los mediadores son indicativos de los constantes fracasos para resolver la crisis actual.

Los grupos palestinos han instado a los mediadores y al mundo entero a que tomaran medidas inmediatas y serias para detener las huelgas diarias y los incesantes actos de agresión contra los palestinos.

Israel cometió más de 2400 violaciones del acuerdo de alto el fuego con HAMAS durante el mes de octubre, según informó la Oficina de Prensa del Gobierno de Gaza. Estas violaciones incluyeron ataques selectivos, arrestos, bloqueos y la privación forzosa de alimentos a la población de Gaza.

Según un informe de la oenegé Save the Children publicado en septiembre, más de 20 000 niños fueron asesinados por las fuerzas israelíes en Gaza durante los dos años de su guerra genocida. La organización benéfica afirmó que, en promedio, al menos un niño moría cada hora, más de 1000 de ellos menores de un año, y miles más sufrieron heridas, traumas o la separación de sus padres.

Desde que entró en vigor el alto el fuego negociado por Estados Unidos en octubre, al menos 809 palestinos han muerto a manos de las fuerzas israelíes, según el Ministerio de Salud de Gaza.

En las últimas 48 horas, Israel ha asesinado a 17 palestinos, 13 de ellos en las últimas 24 horas. Desde el inicio de la agresión el 7 de octubre de 2023, la cifra total asciende a 72 585 muertos y 172 370 heridos.