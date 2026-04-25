La Casa Blanca: Witkoff y Kushner viajarán a Pakistán para negociaciones; Vance no asistirá

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): La Casa Blanca informó sobre el envío de sus representantes especiales a Pakistán para dialogar sobre Irán. Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, anunció que Steve Witkoff y Jared Kushner partirán hacia Islamabad (la capital de Pakistán). Ella alegó que Irán ha expresado su deseo de entablar estas conversaciones y que se han observado indicios de "progreso", aunque no proporcionó detalles sobre la presentación de una propuesta específica por parte de Teherán.

De acuerdo con sus declaraciones, el vicepresidente de los Estados Unidos, JD Vance, no estará presente en este viaje, pero sigue estando "profundamente involucrado en el proceso de las negociaciones". Leavitt señaló que Vance, junto con el secretario de Estado, Marco Rubio, y el equipo de seguridad nacional del presidente, permanecerán en estado de alerta en los Estados Unidos para viajar a Pakistán en caso de ser necesario.

La portavoz de la Casa Blanca añadió que Vance está dispuesto a viajar a Pakistán "si sentimos que el uso de su tiempo es necesario". La portavoz del gobierno estadounidense agregó que el presidente Trump ha decidido enviar a Witkoff y Kushner para "escuchar los puntos de vista de la parte iraní" a dicho país.

Asimismo, anoche, en una entrevista telefónica con la agencia de noticias Reuters, Trump afirmó: "Ellos, Irán, están presentando una propuesta y tendremos que ver qué sucede".

Estados Unidos, tras la guerra contra Irán y sus consecuencias económicas y políticas, busca una solución diplomática con el enfoque de la denominada "paz a través de la fuerza"; por lo tanto, por un lado, envía señales positivas alegando una negociación, y por otro, busca alcanzar sus demandas en la mesa de negociaciones mediante un enfoque de amenaza y presión.

Estados Unidos habla de negociaciones mientras ha continuado con el bloqueo naval contra Irán durante el alto el fuego.