La publicación estadounidense Axios citó a dos funcionarios israelíes que afirmaron que el despliegue secreto se produjo después de que Abu Dabi solicitara ayuda urgente a sus aliados tras los devastadores ataques con misiles y drones lanzados por Irán en represalia.

Según el comunicado, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ordenó al ejército del régimen que enviara baterías del sistema Cúpula de Hierro con interceptores y varias docenas de operadores tras una llamada con el presidente emiratí, Mohamed bin Zayed.

Según el informe, el despliegue del sistema de defensa aérea durante la guerra —que supuso la primera vez que un sistema de este tipo se instaló y utilizó en los Emiratos Árabes Unidos— no se había hecho público con anterioridad.

El despliegue se produjo en un momento en que el propio régimen estaba siendo objeto de intensos ataques, luchando por interceptar los avanzados misiles iraníes que tenían como objetivo sus propias posiciones.

Un informe anterior del Wall Street Journal (WSJ) afirmaba que los “bombardeos sostenidos” de misiles y drones de Irán habían llevado a los sistemas antimisiles de Israel más allá de sus límites, permitiendo que más misiles lograran atravesarlos.

Ante una represalia iraní implacable y abrumadora que agotó sus reservas defensivas, el régimen israelí comenzó a racionar sus interceptores de misiles más avanzados.

Durante 40 días de intensos combates, las Fuerzas Armadas iraníes respondieron con más de 100 oleadas de ataques con misiles y drones contra los territorios ocupados y las bases estadounidenses en los condados de la región.

Estados Unidos e Israel lanzaron su guerra de agresión contra Irán el 28 de febrero. Los dos enemigos utilizaron los territorios de los estados del Golfo Pérsico —Baréin, Arabia Saudí, Catar, los Emiratos Árabes Unidos y Jordania— para lanzar ataques aéreos contra Irán.

En algunos casos, los Estados árabes del Golfo Pérsico participaron directamente en ataques ilícitos contra Irán.

Según el informe del WSJ, la presión sobre el suministro de interceptores no se limita a Israel, ya que los ataques con misiles y drones de Irán también han puesto a prueba significativamente las posturas de defensa regionales.

Según el comunicado, países del Golfo Pérsico como los Emiratos Árabes Unidos, Catar y Baréin también buscaban apoyo adicional en materia de defensa aérea, mientras que los sistemas interceptores escasean a nivel mundial.

Las autoridades iraníes han sostenido constantemente que cualquier país que facilite la agresión contra Irán será considerado directamente responsable.

Mientras tanto, Teherán ha exigido una indemnización a Bahréin, Arabia Saudí, Catar, los Emiratos Árabes Unidos y Jordania por cometer actos internacionalmente ilícitos al permitir que Estados Unidos e Israel utilizaran sus territorios para lanzar ataques contra el país.