Hoyatoleslam Ejei: La unidad nacional y la voz única de la nación han llevado al enemigo a la desesperación

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): el Hoyatoleslam Mohseni Ejei, hablando en una reunión con la presencia de varios funcionarios judiciales y refiriéndose a la participación sin precedentes del pueblo en la campaña "Sacrificio de Vida", señaló: "Nuestro pueblo, a pesar de estar bajo el bombardeo y las repetidas amenazas del enemigo arrogante y agresivo, y pese a ciertos problemas de subsistencia y el aumento de los precios, con una resolución firme y una participación sin parangón, se ha registrado en la campaña 'Sacrificio de Vida por Irán'. Más de 30 millones de personas de nuestro estimado pueblo —hombres y mujeres, jóvenes y ancianos— han declarado que están listos para sacrificar sus vidas por el Irán islámico y para esforzarse en cualquier campo que el sistema requiera, desde el campo de batalla hasta las calles".

El Jefe del Poder Judicial, refiriéndose a la necesidad de honrar al pueblo que está ansioso por sacrificar sus vidas por el Irán islámico, añadió: "Este espíritu heroico y épico de la nación iraní, que incluso resuena entre los niños iraníes, no es algo que se logre a través de lecciones, sermones o clases; es un favor y una gracia divina otorgada a la nación iraní. Debemos estar agradecidos por esta bendición divina. La gratitud por esta bendición consiste en servir a este pueblo leal y heroico sin expectativas. Debemos estar plenamente presentes en la arena del servicio al pueblo, al país y al sistema. Es necesario ayudar a fortalecer la cohesión nacional. Debemos asistir y apoyar a los funcionarios ejecutivos del gobierno para servir mejor al pueblo".

El Jefe del Poder Judicial explicó y elaboró sobre las raíces nacionales del surgimiento y la expansión de la campaña "Sacrificio de Vida por Irán" y declaró: "Esta campaña 'Por Irán' es un símbolo y reflejo de la alta solidaridad nacional de los iraníes y una narrativa del triunfo de nuestra nación. Quizás ningún otro país en el mundo tenga un nivel tan alto de celo y devoción nacional y religioso. Esto es, sin duda, una bendición divina. Debemos apreciar a esta orgullosa y querida nación y considerar el polvo bajo los pies de estos soldados del Islam como un bálsamo sanador para nuestros ojos".