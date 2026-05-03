China no reconoce las sanciones de EEUU contra la compra de petróleo a Irán

El Ministerio de Comercio de China declaró que las restricciones impuestas por Estados Unidos a cinco entidades chinas, incluida una refinería sancionada el viernes, por la compra de petróleo a Irán constituyen una violación del derecho internacional.

Pekín, que es uno de los principales clientes del crudo iraní y cuyas refinerías independientes dependen de ese suministro, insistió en que limitar a empresas chinas en sus actividades económicas con un tercer país es ilegal, por lo que no acatará las medidas de Washington.