Irán condena atentados en Mali y exige lucha contra el terrorismo

Mediante un comunicado emitido este lunes, el portavoz de la Cancillería de Irán, Esmail Baqai, ha censurado de manera contundente ataques terroristas perpetrados en varias regiones de Malí, que provocaron la muerte del ministro de Defensa del país, Sadio Camara, y de miembros de su familia, así como de un gran número de personas, entre ellas los musulmanes que se encontraban en una mezquita en la ciudad de Kati, cerca de la capital, Bamako.

Tras expresar su pésame a las familias de las víctimas de este ataque terrorista, ha expresado su solidaridad con el Gobierno y pueblo de Mali, esperando una pronta recuperación a los heridos.

Tras reafirmar la postura de principio de Irán en condenar “todas las formas del terrorismo extremismo violento”, Baqai ha destacado que la lucha contra el terrorismo es una responsabilidad internacional que requiere la cooperación y coordinación de todos los países, así como una lucha constante contra los autores, organizadores, simpatizantes y financiadores del terrorismo.

El domingo, se registraron explosiones y tiroteos continuos en Bamako mientras grupos armados lanzaban ataques coordinados en todo el país hasta el domingo.

Según un comunicado del Gobierno maliense, los terroristas detonaron un coche bomba, conducido por un suicida, contra la residencia del ministro de Defensa, el general Sadio Camara, en la periferia de Bamako, que culminó con su asesinato.

El portavoz del Gobierno de Mali, el general Issa Coulibaly, anunció que al menos 16 personas resultaron heridas en estos ataques terroristas.