EEUU dispara contra barcos civiles y no contra lanchas rápidas del CGRI

Según la agencia iraní de noticia Tasnim, una fuente militar informó que, en relación con la falsa afirmación del ejército estadounidense de haber atacado seis lanchas rápidas iraníes, dado que ninguna de las embarcaciones de combate del CGRI había sido alcanzada, se llevaron a cabo investigaciones con fuentes locales.

“Se confirmó que las fuerzas invasoras estadounidenses dispararon contra dos pequeñas embarcaciones que transportaban carga de civiles, que se dirigían desde Jasab, en las costas de Omán, hacia las costas de Irán”, ha detallado el militar bien informado.

Durante el ataque, ha precisado la fuente castrense, las fuerzas de EE.UU. destruyeron las embarcaciones y mataron a cinco civiles, por lo que los estadounidenses deben responder por este crimen.

Ha subrayado que esta acción apresurada e imprudente del enemigo es consecuencia del miedo extremo y casi pesadillesco de los militares estadounidenses frente a las operaciones de las lanchas rápidas del CGRI.

El fracaso de EEUU en su misión

El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró el domingo que había ordenado al ejército de Estados Unidos iniciar una operación destinada a romper el control de Irán sobre el estrecho y garantizar el paso de buques comerciales.

El lunes, Estados Unidos anunció el inicio de operaciones de escolta y guiado de buques comerciales en el estrecho de Ormuz, pero poco después, el comandante del Comando Central de EE.UU. (Centcom), el almirante Brad Cooper, informó que “Irán atacó a los barcos bajo bandera estadounidense en esta zona usando misiles, drones y lanchas rápidas”.

El Cuerpo de Guardianes ha informado este lunes que ningún barco comercial o petrolero ha pasado por el estrecho de Ormuz sin permiso de Irán en las últimas horas.

En un mensaje, el CGRI de Irán ha catalogado de “puras mentiras y sin fundamento” las afirmaciones de las autoridades estadounidenses sobre el paso de embarcaciones por el estrecho de Ormuz.

Un alto funcionario de seguridad iraní dijo también a la cadena Al Mayadeen la noche del lunes que “el control total del estrecho de Ormuz está completamente en manos de Irán, y este es un mensaje claro para los estadounidenses”.