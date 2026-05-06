Araqchi destaca la perseverancia de Irán en el ámbito de la diplomacia

El jefe de la Diplomacia iraní efectuó esas declaraciones en un encuentro con su homólogo chino, Wang Yi, mantenido este miércoles en Pekin, en el cual ambas partes abordaron y analizaron diversos aspectos de las relaciones bilaterales y la cooperación entre los dos países asiáticos en diferentes ámbitos, así como el proceso de implementación de los acuerdos alcanzados.

El canciller iraní, al destacar los vínculos históricos entre dos grandes civilizaciones, Irán y China, describió a China como un amigo cercano y socio estratégico del país persa, y subrayó la voluntad seria y firme del Gobierno de la República Islámica de impulsar de manera integral las relaciones estratégicas y de amistad entre ambos estados en el marco de la Asociación Estratégica Integral Irán–China, basada en el respeto y la confianza mutuos.

“Creemos que la cooperación y la asociación estratégica entre ambos países continuará en las nuevas condiciones con más fuerza que antes”, agregó.

El jefe de la diplomacia iraní, al describir los crímenes cometidos por EEUU y el régimen sionista contra el pueblo iraní, así como las graves violaciones del derecho humanitario durante la guerra impuesta de cuarenta días, agradeció la postura de principios de China al condenar la violación de los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas por parte del país norteamericano e Israel, así como su enfoque responsable frente al abuso estadounidense del Consejo de Seguridad de la ONU.

Seyed Abás Araqchi también informó a su homólogo chino sobre los últimos avances relacionados con el proceso diplomático y los esfuerzos e iniciativas en curso para poner fin a la guerra impuesta por Estados Unidos y el régimen sionista contra la República Islámica de Irán, incluido el proceso de negociaciones Irán–EEUU con la mediación de Pakistán, y afirmó: “Irán, del mismo modo que ha actuado con firmeza en el campo de la defensa de sí mismo y sigue plenamente preparado para responder a cualquier agresión, también es serio y firme en el ámbito de la diplomacia”.

Por su parte, el canciller de China, en esta reunión, elogió la resistencia y firmeza del pueblo iraní frente a los agresores, así como la buena voluntad y el enfoque responsable de Irán, especialmente los esfuerzos de su homólogo iraní para avanzar en el proceso diplomático y evitar la escalada de tensiones en la región.

El ministro Wang Yi reafirmó la posición firme de China en apoyo a la integridad territorial, la soberanía y la seguridad nacional de Irán, y señaló: “La posición de principios de China es oponerse al uso de la fuerza y a la continuación de esta guerra ilegal, cuyas consecuencias dañinas no solo afectaron a Irán, sino también a todos los países y pueblos de la región y del mundo”.