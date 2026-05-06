Martirio del hijo de Khalil al-Hayya, uno de los líderes de Hamás

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Fuentes informativas han reportado que «Azzam al-Hayya», hijo de Khalil al-Hayya, uno de los líderes del Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (Hamás), ha sido martirizado.

Azzam al-Hayya ha sido martirizado en un ataque del régimen sionista contra la zona de al-Sahaba, en la ciudad de Gaza.

Hasta el momento, esta noticia no ha sido confirmada ni desmentida por Hamás ni por la familia al-Hayya.

Khalil al-Hayya es uno de los líderes del Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (Hamás) y su principal negociador.