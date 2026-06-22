Una gota de las virtudes de la Excelencia Zaynab (P)

Agencia Internacional Ahlul-Bayt (PB) - ABNA: En este escrito nos referimos a algunos de los méritos y virtudes de la Excelencia Zaynab (P).

La majestuosidad y la autoridad espiritual

En su forma de caminar y en su manera de expresarse se asemejaba a su padre, Amir al-Mu’minin ʿAlí (P): «منطقها کمنطق أبیها».

En la mañana del día once, cuando se acercaron los camellos para que las cautivas montaran, la Excelencia Zaynab (P) reprendió severamente a Shimr diciéndole: «¡Aléjate de nosotras! Somos una familia cuya dignidad ha sido tal que ningún hombre ajeno ha visto siquiera nuestra sombra».

En Kufa, cuando pronunció la palabra «¡Callad!», un silencio absoluto se apoderó de la multitud. Incluso los cascabeles colgados del cuello de los camellos parecieron detenerse. La gente permanecía inmóvil, escuchando atentamente el sermón de la Excelencia Zaynab (P), como si sobre sus cabezas se hubiera posado un ave.

El Imam Sadiq (P) relata que los miembros de los Banu Hashim estaban reunidos en una estancia. Cuando la Excelencia Zaynab (P) entró, todos se pusieron de pie por respeto a su presencia y la reunión quedó en completo silencio.

El Imam Sadiq (P), en una serie de recomendaciones dirigidas a Sufián al-Zawrí, dijo:

«مَنْ أَرَادَ عِزّاً بِلَا عَشِیرَةٍ وَ غِنًی بِلَا مَالٍ وَ هَیْبَةً بِلَا سُلْطَانٍ فَلْیَنْقُلْ مِنْ ذُلِّ مَعْصِیَةِ اللَّهِ إِلَی عِزِّ طَاعَتِهِ».

Quien aspire a alcanzar dignidad sin depender del linaje, riqueza sin posesiones materiales y respeto sin necesidad de poder o autoridad, debe abandonar la humillación que nace de la desobediencia a Dios y dirigirse hacia la dignidad que proviene de obedecerle. Al-Jisal.

Valentía

La Excelencia Zaynab (P) poseía tal valentía y firmeza que, en las cortes de Ibn Ziyad y Yazid, sin dejarse impresionar por su aparente poder, los humilló calificándolos de corruptos y perversos.

Llegó incluso a dirigirse a Yazid con estas palabras:

«وَ لَئِنْ جَرَّتْ عَلَیَّ الدَّوَاهِی مُخَاطَبَتَکَ إِنِّی لَأَسْتَصْغِرُ قَدْرَکَ وَ أَسْتَعْظِمُ تَقْرِیعَکَ وَ أَسْتَکْثِرُ (أَسْتَکْبِرُ) تَوْبِیخَکَ».

¡Oh Yazid! Aunque las calamidades del tiempo me hayan llevado a dirigirme a alguien tan insignificante como tú, considero tu valor extremadamente despreciable, juzgo enormes tus crímenes y no dejaré de reprocharte severamente por ellos.

El secreto de la valentía de los amigos de Dios radica en aquello que Amir al-Mu’minin ʿAlí (P) describe en Nahj al-Balagha como una de las características de los piadosos:

«عَظُمَ الْخَالِقُ فِی أَنْفُسِهِمْ فَصَغُرَ مَا دُونَهُ فِی أَعْیُنِهِمْ».

La grandeza del Creador ha llenado de tal manera sus almas que todo lo que no sea Él les parece pequeño e insignificante.

Elocuencia y excelencia retórica

Después de los acontecimientos de Karbalá, pronunció sermones de tal profundidad y elocuencia que conmovieron profundamente a hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, llevándolos al llanto y al lamento.

La elocuencia, al igual que la poesía, requiere serenidad espiritual y preparación física. Sin embargo, en medio del hambre, la sed, el agotamiento, el cautiverio y la angustia, la Excelencia Zaynab (P) manifestó una capacidad retórica extraordinaria.

Sacrificio y lucha en el camino de la religión

La Excelencia Zaynab (P), en el camino de la defensa del Islam y del apoyo a su hermano, el Imam Huséin (P), renunció a la compañía de su esposo y de sus hijos, y soportó personalmente el cautiverio y las condiciones más difíciles.

Acerca de personas tan abnegadas, el Sagrado Corán dice:

«وَ الَّذینَ آمَنُوا وَ هاجَرُوا وَ جاهَدُوا فی‏ سَبیلِ اللَّهِ وَ الَّذینَ آوَوْا وَ نَصَرُوا أُولئِکَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ رِزْقٌ کَریمٌ»

Al-Anfal, aleya 74.

«إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذینَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ یَرْتابُوا وَ جاهَدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ فی‏ سَبیلِ اللَّهِ أُولئِکَ هُمُ الصَّادِقُونَ»

Al-Huyurat, aleya 15.