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Irán y Omán acuerdan crear comité conjunto para gestionar el estrecho de Ormuz

24 junio 2026 - 03:18
Código de noticia: 1830931
fuente: irna
Irán y Omán acuerdan crear comité conjunto para gestionar el estrecho de Ormuz

Irán y Omán acordaron establecer un comité conjunto para continuar las conversaciones sobre la administración de la navegación en el estrecho de Ormuz, subrayando que cualquier acuerdo debe respetar plenamente la soberanía y los derechos de ambos países ribereños del Golfo Pérsico.

Los gobiernos de Irán y Omán emitieron una declaración conjunta en la que reafirmaron su compromiso con el tránsito seguro por el estrecho de Ormuz, de acuerdo con el derecho internacional, al tiempo que insistieron en la soberanía plena sobre sus respectivas aguas territoriales.

Como parte del acuerdo, ambas naciones crearán un comité conjunto entre sus cancillerías para dialogar sobre la futura gestión del tránsito marítimo, los servicios asociados y los costos correspondientes, conforme a estándares internacionales.

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