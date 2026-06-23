Irán y Omán acuerdan crear comité conjunto para gestionar el estrecho de Ormuz

Los gobiernos de Irán y Omán emitieron una declaración conjunta en la que reafirmaron su compromiso con el tránsito seguro por el estrecho de Ormuz, de acuerdo con el derecho internacional, al tiempo que insistieron en la soberanía plena sobre sus respectivas aguas territoriales.

Como parte del acuerdo, ambas naciones crearán un comité conjunto entre sus cancillerías para dialogar sobre la futura gestión del tránsito marítimo, los servicios asociados y los costos correspondientes, conforme a estándares internacionales.