Irán se solidariza con Venezuela y ofrece ayuda tras terremoto mortal

Tras los dos terremotos que sacudieron Venezuela el miércoles, el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha expresado este jueves en un mensaje dirigido a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, sus condolencias a Venezuela por la muerte y las lesiones sufridas por numerosos ciudadanos a causa del reciente terremoto.

Asimismo, ha anunciado la disposición de Irán para brindar cualquier tipo de asistencia en las labores de rescate y socorro.

“En estas difíciles circunstancias, la República Islámica de Irán se considera al lado del Gobierno y del pueblo de Venezuela y reafirma su disposición a brindar cualquier tipo de ayuda de emergencia, asistencia médica y apoyo humanitario para aliviar el sufrimiento de los damnificados y colaborar en las tareas de socorro”, ha añadido Pezeshkian.

También ha manifestado su confianza en que el pueblo venezolano logrará superar las consecuencias de esta tragedia gracias a su solidaridad, voluntad y perseverancia habituales.

Por su parte, el canciller iraní, Seyed Abás Araqchi, ha trasmitido su “profunda consternación” por el sismo, destacando que “Irán se solidariza con los venezolanos y está listo para brindar toda la asistencia necesaria”.

Asimismo, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmail Baqai, ha expresado, a su vez, sus condolencias al Gobierno y al pueblo venezolano, especialmente a las familias de las víctimas, y ha rezado por la pronta recuperación de los afectados.

Baqai también ha subrayado que el Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Islámica de Irán, desde las primeras horas posteriores al incidente, ha estado en contacto con la embajada iraní en Caracas para mantenerse informado sobre la situación y ha anunciado la disposición de Irán para ayudar a Venezuela.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, declaró el estado de emergencia tras los fuertes terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 que sacudieron el país y causaron graves daños en varias regiones.

La Guaira fue una de las zonas más afectadas, con el colapso de decenas de estructuras y el despliegue de equipos de rescate, mientras las autoridades emitieron una alerta de tsunami para varias áreas costeras.

Venezuela ha elevado este jueves a 164 las muertos y a 971 el número de heridas, además de cientos de desaparecidos, tras los potentes seísmos.