Zohran Mamdani: «No puedo apoyar a Israel»

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA):

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, declaró que no puede apoyar a Israel como un «Estado judío» y subrayó que no respaldará a ningún Estado que otorgue superioridad a una religión sobre las demás.

Según informó ABC News, Mamdani respondió el domingo a una pregunta sobre si apoyaba la solución de dos Estados para Palestina e Israel, evitando dar una respuesta directa. En su lugar afirmó: «Mi postura se basa en la igualdad de derechos para todos los seres humanos, y considero que este principio también debe aplicarse a Israel.»

Posteriormente, al ser preguntado si apoyaba la existencia de Israel como un Estado judío, respondió: «No puedo decir que apoye a ningún Estado que otorgue prioridad a una religión sobre otra, ya sea Israel, Arabia Saudita o cualquier otro país.»

Por otra parte, el régimen sionista impidió recientemente la entrada a los territorios ocupados de Linda Sarsour, asesora del alcalde de Nueva York, acusándola de apoyar al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

Sarsour respondió que se le prohibió la entrada únicamente por defender los derechos humanos. Asimismo, calificó al régimen israelí como «un régimen de apartheid y asesino» y pidió el cese inmediato del apoyo financiero y militar de Estados Unidos a ese régimen.