Irán realza firmeza del equipo nacional de fútbol ante las presiones inhumanas

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmail Baqai, ha publicado un mensaje en la red social X en el que ha destacado el desempeño de la selección nacional en el torneo, en el que Irán empató sus tres partidos de la fase de grupos y finalmente quedó eliminado.

“Bravo por la selección nacional de fútbol de Irán, que, solidaria y unida, se mantuvo enfocada en su objetivo y no permitió que las presiones inhumanas e inconvencionales le impidieran correr”, ha escrito.

En su mensaje, ha subrayado que en días en los que la presión, la mezquindad, la discriminación y las restricciones habían hecho que seguir adelante resultara más difícil que nunca, el equipo demostró que la victoria consiste en superar la mentalidad de rendición y desesperanza.

“Ni las limitaciones sirvieron de pretexto ni las presiones provocaron su sometimiento. Se enfrentaron al peligro con valentía, corrieron y mantuvieron vivos sobre el terreno de juego, hasta el último momento, la esperanza y el cariño mediante su ética y su comportamiento iraníes”, ha añadido.

Baqai ha concluido su publicación indicando que “Quizá más importante que el resultado fue aquello que nos brindaron en estos días: entusiasmo, emoción, sonrisas y, sobre todo, el recordatorio de una verdad tan importante como profunda: existe un punto de unión inquebrantable que todos compartimos y que honramos con todo nuestro ser; una joya llamada patria: Irán: ‘Una joya llamada patria: Irán’”.

Irán empató sus tres partidos en el Mundial frente a Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto, pero quedó eliminado después de que el empate entre Austria y Argelia acabara con su última posibilidad de avanzar a la fase eliminatoria.

La eliminación de Irán también estuvo marcada por una serie de obstáculos extradeportivos que condicionaron el desempeño del equipo durante todo el torneo.Como consecuencia de las restricciones impuestas por Estados Unidos, la selección iraní tuvo que instalarse en México y viajar desde allí para disputar cada partido, mientras que varios integrantes de su delegación quedaron excluidos al no recibir los visados requeridos para ingresar al país.

Tras el empate frente a Egipto, el capitán Mehdi Taremi arremetió contra la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), y los organizadores del Mundial, a quienes acusó de una gestión caótica del torneo. El delantero definió la competición como “el Mundial más desastroso” y denunció que las promesas del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, de resolver los problemas nunca se materializaron.