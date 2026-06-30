El mundo anhela conocer el pensamiento del mártir Ayatolá Sayyid Ali Jamenei / El funeral del líder mártir será un acontecimiento de alcance mundial

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA):

En la víspera del histórico funeral del gran muyahid y líder mártir de la Revolución Islámica, la Agencia de Noticias ABNA organizó una sesión especial titulada «Legado estratégico y civilizacional del Líder Mártir de la Ummah», con la participación e intervenciones del Dr. Issam al-Ammed, pensador y converso yemení, y del Dr. Rashid al-Rashid, activista político bareiní, en la sala de conferencias de la agencia.

Revolución cultural y política tras el martirio del líder de la Revolución

El Dr. Issam al-Ammed, pensador e investigador yemení, elogió durante esta sesión la noble personalidad del líder mártir de la Revolución y afirmó que su martirio podría dar origen a una «revolución cultural y política» en la civilización humana. Asimismo, pronosticó que la ceremonia de su funeral se convertirá en un gran acontecimiento capaz de atraer la atención de la opinión pública mundial, más allá del mundo islámico.

Oración fúnebre en ausencia en todo el mundo

El Dr. Issam al-Ammed propuso asimismo que, con el fin de dar una mayor proyección internacional a este acontecimiento, los imanes de distintos países —especialmente entre los suníes y los zaydíes, que consideran lícita la oración fúnebre en ausencia— celebren de manera simultánea la oración fúnebre en ausencia coincidiendo con la ceremonia del funeral, para que esta iniciativa se convierta en un fenómeno mundial en la promoción de la cultura del martirio.

La visión estratégica del líder mártir hacia el Frente de la Resistencia: de Yemen al estrecho de Bab al-Mandab

En otra parte de su intervención, abordó el papel estratégico del líder de la Revolución en el despertar islámico de Yemen, considerándolo una de las figuras más influyentes en la formación del movimiento Ansar Allah, quien durante décadas mantuvo vínculos intelectuales y culturales con personalidades como Badr al-Din al-Houthi y Sayyid Abdul-Malik al-Houthi. Según al-Ammed, años atrás el líder de la Revolución, con una visión estratégica y de largo alcance, comprendió la importancia geopolítica del estrecho de Bab al-Mandab e incluso ordenó la reconstrucción del mausoleo de Nasir al-Atroush para fortalecer los lazos culturales con Yemen.

Añadió que este gran mártir fue una personalidad multidimensional que, además de su dominio de los asuntos políticos y militares y de su profundo conocimiento de Estados Unidos e Israel, poseía también una notable competencia en campos como la historia, la biografía, la filosofía, la mística y las literaturas persa, árabe y turca.

Este converso yemení, al comparar el método exegético del líder de la Revolución con el de Sayyid Qutb, subrayó que, a diferencia de algunas corrientes islámicas que centraban su atención únicamente en la dimensión política del Corán, él fue capaz de establecer una profunda conexión entre la «política y la espiritualidad».

Al referirse al papel del «amor por el martirio» dentro de su sistema de pensamiento, afirmó que la influencia de la sangre de este mártir ha sido tan amplia que incluso algunas personas que se habían separado de corrientes extremistas, e incluso ciertos antiguos integrantes de Daesh (ISIS), se han acercado a la escuela de AhlulBayt (PB) tras su martirio.

Al-Ammed concluyó señalando que hoy el pueblo de Yemen y numerosos musulmanes del mundo, además de prestar atención a las posiciones políticas del líder de la Revolución, sienten un profundo interés por conocer con mayor profundidad sus fundamentos intelectuales y doctrinales sobre cuestiones como el Mahdismo (mahdaví) y la conducta de los Imames Inmaculados (PB).

Identidad entrelazada con Irán: el desafío de Al Khalifa frente a la Wilayat al-Faqih

Asimismo, durante esta sesión, el Dr. Rashid al-Rashid, dirigente del Movimiento de Acción Islámica de Baréin, consideró que la pérdida del líder mártir de la Revolución Islámica constituye una pérdida irreparable para todo el mundo islámico.

Al referirse a la posición de autoridad religiosa y liderazgo ejercida por el mártir, lo presentó como una fuente de inspiración para la juventud y para los movimientos de la Resistencia en la región, incluidos el Líbano, Irak, Yemen y Baréin. Añadió que, en los momentos más críticos, sus palabras y sus posiciones han sido siempre la brújula que ha orientado el camino de las fuerzas creyentes.

Este activista político bareiní, al destacar el profundo vínculo histórico e identitario existente entre Baréin e Irán, afirmó que más de la mitad de la población de Baréin es de origen iraní y que ese país no mantiene ningún vínculo identitario con Arabia Saudí.

Criticando duramente al régimen de Al Khalifa, describió las medidas represivas adoptadas contra los ulemas, recitadores de elegías y recitadores del Corán de Baréin como una consecuencia del temor de las autoridades a la influencia de la autoridad jurisprudencial y política del líder mártir entre la población.

El Dr. Rashid al-Rashid subrayó además que el régimen de Al Khalifa considera la Wilayat al-Faqih como un delito político y que, mediante la detención de decenas de eruditos religiosos, pretende impedir que la población siga la autoridad religiosa de Irán en materia de emulación (taqlid).

Según el Dr. al-Rashid, el régimen de Al Khalifa ha llegado incluso a restringir las ceremonias husainíes y las procesiones de Ashura bajo la acusación de promover la teoría de la Wilayat al-Faqih. Sin embargo, afirmó que estas presiones no han logrado romper el vínculo afectivo e ideológico del pueblo de Baréin con la autoridad religiosa y la civilización de Irán, y que este legado intelectual continuará guiando su camino.