Concentración popular en Saná en agradecimiento a Irán por romper el bloqueo de Yemen

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA):

Miles de ciudadanos yemeníes, con una presencia entusiasta en la plaza de los Setenta de Saná, capital del país, manifestaron su apoyo inquebrantable al reciente comunicado de las Fuerzas Armadas yemeníes y agradecieron la posición de la República Islámica de Irán por romper el injusto bloqueo contra Yemen.

Según los informes publicados, la movilización popular en la plaza de los Setenta comenzó hace varias horas y el número de participantes sigue aumentando.

Los ciudadanos yemeníes, al corear consignas, reafirmaron su completo respaldo al comunicado de las Fuerzas Armadas yemeníes y expresaron su gratitud por la acción de la República Islámica de Irán al enviar un avión con pacientes y heridos yemeníes y romper el bloqueo del aeropuerto de Saná.

En este contexto, el general de brigada Yahya Saree, portavoz de las Fuerzas Armadas yemeníes, emitió un comunicado en el que anunció que aviones de combate saudíes intentaron hoy, violando el espacio aéreo del país, impedir el aterrizaje de un avión de pasajeros en el aeropuerto internacional de Saná.

Según el comunicado de las Fuerzas Armadas yemeníes, esta agresión aérea ocurrió a las 5:20 de la madrugada de hoy y los aviones de combate saudíes, sobrevolando el cielo de Yemen, intentaron impedir el aterrizaje del avión de pasajeros iraní en el aeropuerto de Saná.

En el comunicado de las Fuerzas Armadas yemeníes se indica que el avión en cuestión transportaba a 200 civiles enfermos y heridos.