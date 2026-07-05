Dolientes realizan en Teherán el rezo fúnebre por Líder mártir de Revolución Islámica

Este domingo, se han celebrado en el Gran Mosalá de Teherán las oraciones fúnebres por el Líder mártir de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, así como por su yerno, el doctor Mesbah al-Hoda Baqeri Kani; su hija mayor, Seyede Boshra Hoseini Jamenei; su nieta Zahra Mohamadi Golpayegani, de catorce meses de edad; y su nuera Zahra Hadad Adel, esposa del ayatolá Seyed Moytaba Jamenei, actual Líder de la Revolución Islámica.

Las oraciones fueron encabezadas por el ayatolá Yafar Sobhani Tabrizi, miembro del Asamblea de Expertos. Altos funcionarios, comandantes de las Fuerzas Armadas, ulemas, familiares de los mártires, personalidades políticas y religiosas, así como delegaciones extranjeras, han participado en el rezo fúnebre.

De hecho, asistieron al rezo el presidente del país, Masud Pezeshkian; el presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf, y el jefe del Poder Judicial,Qolam Hosein Mohseni Eyei, entre otras autoridades, así como tres hijos del Líder mártir.

Según el comité oficial encargado de funerales, las ceremonias fúnebres continuarán posteriormente en la ciudad santa de Qom, donde serán encabezadas por el ayatolá Abdolah Yavadi Amoli, y en Mashad, donde las oraciones estarán a cargo del ayatolá Hosein Nuri Hamedani.

El sábado, grandes multitudes de iraníes se congregaron para el inicio de las ceremonias funerarias públicas. Vestidos de negro y ondeando banderas rojo sangre que simbolizaban la venganza y la búsqueda de justicia, los dolientes se golpeaban el pecho en señal de duelo mientras resonaban en el lugar consignas de “muerte a Estados Unidos” y “venganza, venganza”.

Las ceremonias fúnebres comenzaron el viernes, en la capital irani, Teherán, con dignatarios extranjeros y delegaciones oficiales de toda la región y de otros lugares rindiendo homenaje al Líder mártir.

Entre los titulares extranjeros presentes se encontraban el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dimitri Medvedev, el vicepresidente de Turquía, Cevdet Yılmaz, el presidente de Irak, Nizar Amedi, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, el jefe del Ejército paquistaní, Asim Munir, el presidente de Tayikistán, Emomali Rahmon, el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinian, y un alto representante chino.

Los ritos funerarios se trasladarán a la santa ciudad de Qom, en el centro-norte de Irán, el 7 de julio. El 8 de julio están previstas ceremonias en Irak, en las ciudades santas de Nayaf y Karbala, donde el cuerpo del Líder mártir será recibido por figuras religiosas y políticas antes de ser trasladado a santuarios sagrados. La ceremonia final de funeral y entierro está programada para el 9 de julio en el santuario del Imán Reza, en la santa ciudad nororiental iraní de Mashad.

Las autoridades estiman que las ceremonias movilizarán a más de 10 millones de personas solo en la capital de Irán, mientras que algunas estimaciones proyectan una participación de hasta 30 millones.

El Líder mártir de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, encabezó la Revolución Islámica desde 1989 hasta su martirio a la edad de 86 años el 28 de febrero, primer día de la última ola de agresión no provocada de Estados Unidos y del régimen israelí contra la República Islámica.