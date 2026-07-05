Millones de iraníes claman venganza tras oración fúnebre por Líder mártir

Tras las oraciones fúnebres celebradas este domingo en el Gran Mosalá de Teherán, una incesante afluencia de dolientes continúa desfilando ante los féretros del Líder mártir de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, y de cuatro miembros mártires de su familia para rendirles el último adiós.

El ambiente está marcado por un fuerte sentimiento de indignación y determinación. Millones de dolientes lanzaron consignas como “Muerte a Estados Unidos”, “Muerte a Israel” y “Venganza, venganza”, insistiendo en que el asesinato del Líder mártir y de los miembros de su familia no debe quedar sin respuesta.

Los dolientes rompieron a llorar y corean al unísono “¡Solo tenemos una exigencia: venganza, venganza!”, reiterando que el asesinato del ayatolá Seyed Ali Jamenei solo podrá ser respondido con justicia y venganza contra Estados Unidos y el régimen israelí.

Las ceremonias se desarrollan en el tercer día de los homenajes nacionales. El sábado, enormes multitudes ya habían tomado las calles de Teherán, vestidas de negro y portando banderas rojas, símbolo de la búsqueda de justicia y del compromiso de vengar la sangre de los mártires.

Las ceremonias fúnebres comenzaron el viernes, en la capital irani, Teherán, con dignatarios extranjeros y delegaciones oficiales de toda la región y de otros lugares rindiendo homenaje al Líder mártir.

Los actos funerarios se trasladarán a la santa ciudad de Qom, en el centro-norte de Irán, el 7 de julio. El 8 de julio están previstas ceremonias en Irak, en las ciudades santas de Nayaf y Karbala, donde el cuerpo del Líder mártir será recibido por figuras religiosas y políticas antes de ser trasladado a santuarios sagrados. La ceremonia final de funeral y entierro está programada para el 9 de julio en el santuario del Imán Reza, en la santa ciudad nororiental iraní de Mashad.

Las autoridades estiman que las ceremonias movilizarán a más de 10 millones de personas solo en la capital de Irán, mientras que algunas estimaciones proyectan una participación de hasta 30 millones.