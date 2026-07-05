Sangrienta celebración del Día de la Independencia en EE. UU.: ocho heridos en un tiroteo

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Ocho personas, entre ellas cuatro menores de edad, resultaron heridas la noche del sábado durante las celebraciones del Día de la Independencia de Estados Unidos en la ciudad de Nueva York, tras un tiroteo ocurrido mientras cientos de personas presenciaban un espectáculo de fuegos artificiales.

Según informaron medios locales, el incidente ocurrió alrededor de las 22:35 (hora local) en Coney Island, en el distrito de Brooklyn. Entre los heridos se encuentran cuatro menores de 5, 7, 12 y 14 años, quienes recibieron impactos de bala en las piernas, el muslo o el abdomen.

Asimismo, una mujer de 21 años sufrió una herida de bala en el pecho y su estado fue calificado como crítico.

El diario New York Post, citando a la Policía de Nueva York, informó que el tiroteo tuvo lugar en Coney Island, en Brooklyn. Todas las víctimas sobrevivieron y fueron trasladadas a centros hospitalarios para recibir atención médica. Hasta el momento, las autoridades no han divulgado más detalles sobre las circunstancias del incidente.